Die Ärzte live: Weitere Tour-Termine für Sommer 2022 angekündigt – Infos zum Vorverkauf

James Cameron hat Grund zur Freude: Sein Sci-Fi-Epos „Avatar“ hat dank Film-Neustart in China „Avengers: Endgame“ überholt.

„Avatar“, James Camerons 3D-Fantasy-Epos aus dem Jahr 2009, kam jüngst erneut in die Kinos – allerdings nur in China. Das Werk hat, wenn es nach Einspielergebnissen geht, dadurch in kürzester Zeit die „Avengers“ geschlagen und sich seinen weltweiten Spitzen-Platz zurückerobert. „Endgame“ kam als Finale von Marvels „Infinity“-Saga 2019 in die Kinos und eroberte sich im Juli 2019 den Top Spot der „erfolgreichsten Filme“ aller Zeiten. James Camerons „Avatar“ fiel auf die Zwei, vor dessen eigenem „Titanic“ von 1997. Russo-Brüder gratulieren mit Bild Die Russo-Brüder, Regisseure von „Endgame“, zollten Cameron und seinem Werk in einem Tweet umgehend Respekt – und das…