Die Ärzte touren 2022 durch Berlin – alle Live-Termine im Überblick

„Spree-Athen: Kennedy, Kreuzberg, Kebabträume. Hier trifft sich die Scene. Und die Ärzte sind die selbsternannten Koffer aus Berlin.“ So kündigt die Band eine ganz besondere Tour durch Berlin an, bei der Belafarinrod unter anderem erst in kleinen Läden wie dem Schokoladen und Privatclub, dann in größeren Venues wie dem Lido, SO36 und Frannz und schließlich in der Zitadelle Spandau, in der Wuhlheide und zwei Mal auf dem Gelände des Flughafen Tempelhof spielen werden.

„Bekannt und beliebt bei Wilmersdorfer Witwen und dem King vom Prenzlauer Berg. Die aus der Milchbar genauso schallen wie aus dem Ballhaus Spandau, oder dem Damenklo im Bahnhof Zoo. Und nach einer viel (vielvielviel) zu langen Pause kommen sie zurück und spielen eine komplette Tour in ihrer Heimatstadt: 13 (dreizehn, Alter!) Konzerte in allen Größen, von der standhaften Mitte-Perle Schokoladen bis zum weniger intimen, dafür umso größenwahnsinnigeren Flughafen Tempelhof. Dit is LIEBE!!“

Die Ärzte – BERLIN TOUR MMXXII

07.05.2022 – Schokoladen

09.05.2022 – Privatclub

10.05.2022 – Frannz

12.05.2022 – Lido

13.05.2022 – SO36

16.05.2022 – Heimathafen Neukölln

17.05.2022 – Festsaal Kreuzberg

20.05.2022 – Metropol

21.05.2022 – Columbiahalle

06.06.2022 – Zitadelle Spandau

07.06.2022 – Parkbühne Wuhlheide

27.08.2022 – Flughafen Tempelhof

28.08.2022 – Flughafen Tempelhof

Tickets für die Shows sind ab dem 25. März um 17 Uhr erhältlich.