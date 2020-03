Die Ärzte: Neuer Song und Video „Ein Lied für Jetzt“

Der 68-jährige Häftling hat sich mit COVID-19 infiziert. Über seinen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt.

Harvey Weinstein wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie und bei wem sich der zuletzt in Isolationshaft befindliche Häftling angesteckt hat, ist noch nicht bekannt. Das berichtet „Deadline“. „Von so etwas haben wir noch nie gehört“, sagte die PR-Chefin des ehemaligen Hollywood-Produzenten, Juda Engelmayer, am Sonntag. „Ich kann noch nichts Genaueres sagen.“ Weinstein, vor wenigen Tagen 68 Jahre alt geworden, saß bis vor kurzem auf der New Yorker Gefängnisinsel Rikers Island ein, die als eine der am härtesten bewachten der USA gilt. Kontakt zu anderen Häftlingen ist nicht vorgesehen – der zu Wärtern natürlich unvermeidbar. Dennoch sollen sich allein in…