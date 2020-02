Die Ärzte feuern erneut gegen Viagogo – „Einstweilige Verfügung längst unterwegs“

Wenn einem die Leute nicht so leid tun würden, könnte man sagen: selber Schuld. Etlichen Helene-Fischer-Fans wurde bei der „Weihnachtsshow“ der Einlass verwehrt. Der Grund: Sie kauften Tickets bei Viagogo.

Wie oft muss es noch passieren, bis keiner mehr bei Viagogo kauft? Etlichen Fans wurde der Einlass bei Helene Fischers „Weihnachtsshow“ verwehrt, die zu Weihnachten ausgestrahlt und am Freitag und Samstag in Düsseldorf aufgezeichnet wurde. Der Grund: Sie kauften personalisierte Tickets bei der Ticketbörse, die Karten für ausverkaufte Konzerte oft zu Wucherpreisen anbietet. Das meldet „Bild“ mit Verweis auf die WDR-Sendung „Könnes kämpft“, die am Mittwoch (21 Uhr) ausgestrahlt wird. Eventim teilte demnach dem WDR auf Nachfrage mit: „Generell können wir die Öffentlichkeit und die Kunden nur immer wieder vor dem Kauf von Tickets auf nicht autorisierten Ticketvermarktungsplätzen warnen, da sie…