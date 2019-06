Die Ärzte reden endlich Klartext: Neues Album und weitere Tour-Termine!

Am Samstag spielte Neil Young auf dem BottleRock Festival in Napa Valley. Für die Veranstalter war das Konzert des Musikers allerdings einen Tick zu lang. Aber Old Neil lässt sich nicht so leicht abschütteln.

Das kalifornische Festival hat sich seit 2013 an eine strikte Sperrstunde zu halten, seit sich Anwohner der malerischen Weingegend über die Lautstärke beschwert hatten. Maximal bis 22 Uhr darf deshalb auf dem Festivalgelände Musik aus den Boxen dröhnen. Neil Young ließ sich davon allerdings nur wenig beeindrucken: Er wollte als finale Zugabe seinen Song „Rockin' In The Free World“ komplett ausspielen – doch die Veranstalter drehten ihn zum Ende den Saft ab. Einziger verbliebener Sound: Die kleinen Bühnenboxen von Young und seiner Band Promise Of The Real sowie die Stimmen aus dem Publikum. Strikte Regeln – auch für hochrangige Künstler…