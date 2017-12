Die Alben des Jahres 2017: Maik Brüggemeyer

Die Alben des Jahres 2017, ausgesucht von ROLLING-STONE-Redakteur Maik Brüggemeyer:

01. Kozelek/Boye/White „Kozelek/Boye/White“

02. Ron Sexsmith „The Last Rider“

03. The Magnetic Fields „50 Song Memoir“

04. St. Vincent „Masseduction“

05. Jesu & Sun Kil Moon „30 Seconds To The …“

06. Robert Rotifer „Über uns“

07. Taylor Swift „Reputation“

08. Michael Chapman „50“

09. Spoon „Hot Thoughts“

10. Gisbert zu Knyphausen „Das Licht dieser Welt“

11. Joe Henry „Thrum“

12. Bob Dylan „Triplicate“

13. Valerie June „The Order Of Time“

14. M. Kozelek & S. Yeaton „Yellow Kitchen“

15. Mavis Staples „If All I Was Was …“

16. Die Regierung „Raus“

17. Mount Eerie „A Crow Looked At Me“

18. Sun Kil Moon „Common As Light …“

19. King Krule „The Ooz“

20. Lee Ranaldo „Electric Trim“