Die besten Alben 2025: Maik Brüggemeyer

ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Maik Brüggemeyer ganz vorn: „The New Eve Is Rising“ von The New Eves.

von 
Cover-Artwork von „The New Eve Is Rising“ von New Eves

Cover-Artwork von „The New Eve Is Rising“ von New Eves Foto: Transgressive. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
  1. THE NEW EVES
    The New Eve Is Rising
  2. DIE HEITERKEIT
    Schwarze Magie
  3. JEFF TWEEDY
    Twilight Override
  4. LITTLE SIMZ
    Lotus
  5. RYAN DAVIS & THE ROADHOUSE BAND
    New Threats From The Soul
  6. MICHAEL HURLEY
    Broken Homes And Gardens
  7. JERRY LEGER
    Waves Of Desire
  8. OBONGJAYAR
    Paradise Now
  9. VAN MORRISON
    Remembering Now
  10. NATALIA LAFOURCADE
    Cancionera
  11. 1CAMERON WINTER
    Heavy Metal
  12. CATE LE BON
    Michelangelo Dying
  13. PULP
    More
  14. ROBERT FORSTER
    Strawberries
  15. THE WEATHER STATION
    Humanhood
  16. GEESE
    Getting Killed
  17. TAYLOR SWIFT
    The Life Of A Showgirl
  18. ASHER WHITE
    8 Tips For Full Catastrophe Living
  19. ETHEL CAIN
    Perverts
  20. MARY HALVORSON
    About Ghosts

Maik Brüggemeyer schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

