Die besten Alben 2025: Maik Brüggemeyer
ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Maik Brüggemeyer ganz vorn: „The New Eve Is Rising“ von The New Eves.
Empfehlungen der Redaktion
- THE NEW EVES
The New Eve Is Rising
- DIE HEITERKEIT
Schwarze Magie
- JEFF TWEEDY
Twilight Override
- LITTLE SIMZ
Lotus
- RYAN DAVIS & THE ROADHOUSE BAND
New Threats From The Soul
- MICHAEL HURLEY
Broken Homes And Gardens
- JERRY LEGER
Waves Of Desire
- OBONGJAYAR
Paradise Now
- VAN MORRISON
Remembering Now
- NATALIA LAFOURCADE
Cancionera
- 1CAMERON WINTER
Heavy Metal
- CATE LE BON
Michelangelo Dying
- PULP
More
- ROBERT FORSTER
Strawberries
- THE WEATHER STATION
Humanhood
- GEESE
Getting Killed
- TAYLOR SWIFT
The Life Of A Showgirl
- ASHER WHITE
8 Tips For Full Catastrophe Living
- ETHEL CAIN
Perverts
- MARY HALVORSON
About Ghosts
Mehr News und Stories