Jerry Leger: Neue Abenteuer mit Freunden (und einem Roman)

Der kanadische Songwriter Jerry Leger hat über die Jahre ein besonderes Verhältnis zu seinem deutschen Publikum entwickelt. Treue Fans organisieren hierzulande seine Konzerte an schönen, auf der Poplandkarte noch nicht hell genug leuchtenden Orten wie Rinkerode, Magdeburg oder Norderstedt. Auch bei unserem Festival an der Ostsee, ROLLING STONE Beach, ist er bereits zwei Mal aufgetreten. Sein aktuelles Album, „Waves Of Desire“, das beim Hamburger Label Devil Duck erschien, nahm er unter anderem mit den Solinger Musiker:innen Suzan Köcher und Julian Müller und den Toningenieur Thomas Haumann in den Kölner Maarweg Studios auf.

Die Konzerte, die er im Mai in Deutschland mit dem Schlagzeuger seiner Band The Situation, Kyle Sullivan, und einigen Gästen spielt, sind also so eine Art Homecoming. Ein Highlight seiner Tour dürfte der Auftritt beim Orange Blossom Festival in Beverungen sein. Dort wird er von Suzan Köcher, Julian Müller und Thomas Haumann begleitet.

Konzert mit Lesung

Ein ganz besonderer (früher) Abend wird sein Gastspiel im Fachwerk in Münster-Gievenbeck. Denn dort kommt es zu einem ganz besonderen Aufeinandertreffen: Redakteur Maik Brüggemeyer, der Legers Schaffen schon lange für den ROLLING STONE verfolgt, wird mit ihm auf der Bühne stehen. Er liest zu Legers Songs aus seinem neuen Roman „Wie jeder weiß, ist das hier das Nirgendwo“ (Ventil Verlag). Auch für ihn ist es eine Art Homecoming, denn sein Text spielt in der westfälischen Provinz unweit von Münster.

„Wie jeder weiß, ist das hier das Nirgendwo“ ist ein melancholisch-komischer Roman über die Versprechen der Popkultur und die Frage, ob sie diese jemals eingelöst hat. Schriftstellerkollege Jan Brandt („Gegen die Welt“) schwärmt: „Das ist alles so kolossal gut beobachtet und geschrieben, und ich konnte das so gut nachempfinden. Selten hat jemand diesen Zwiespalt unserer ländlichen Herkunft und popkulturellen Prägung so auf den Punkt gebracht.“

„Ich freue mich sehr auf diese Tour“, sagt Leger. „Es ist immer schön, im Frühling unterwegs zu sein. Der gibt einem dieses Gefühl der Erneuerung– es scheint einfach der perfekte Zeitpunkt zu sein, um ein neues Abenteuer zu beginnen.“

Jerry Leger auf Tour: