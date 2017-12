Die Alben des Jahres 2017: Sebastian Zabel

Dies sind die 20 Lieblingsalben des Jahres 2017, ausgesucht von ROLLING-STONE-Chefredakteur Sebastian Zabel.

01. Sampha „Process“

02. King Krule „The Ooz“

03. Jlin „Black Origami“

04. Spoon „Hot Thoughts“

05. Algiers „The Underside Of Power“

06. Thundercat „Drunk“

07. Nadine Shah „Holiday Destination“

08. Sophia Kennedy „Sophia Kennedy“

09. The xx „I See You“

10. Loyle Carner „Yesterday’s Gone“

11. Arca „Arca“

12. Jeb Loy Nichols „Country Hustle“

13. LCD Soundsystem „American Dream“

14. Kendrick Lamar „Damn“

15. Bilderbuch „Magic Life“

16. Balbina „Fragen über Fragen“

17. Kozelek/Boye/White „Kozelek/Boye/White“

18. Tricky „Ununiform“

19. Simon Joyner „Step Into The Earthquake“

20. Surfing Magazines „Surfing Magazines“