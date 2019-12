Die Alben des Jahres 2019: Birgit Fuß

Die Alben des Jahres 2019, von Jens Balzer. Mit Solange, Slowthai und Billie Eilish.

Die Alben des Jahres 2019 – von Jens Balzer: Solange: When I Get Home Slowthai: Nothing Great About Britain Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do ...? James Blake: Assume Form Equiknoxx: Eternal Children Die Kerzen: True Love Sunno))): Life Metal Shari Vari: Now Eartheater: Trinity Efdemin: New Atlantis Mayhem: Daemon Swans: Leaving Meaning Caterina Barbieri: Ecstatic Computation GoGo Penguin: Ocean In A Drop Vatican Shadow: Berghain 09 Hüma Utku: Gnosis Flying Lotus: Flamagra G.A.M.S.: G.A.M.S. Nkisi: 7 Directions Angel-Ho: Death Becomes Her Die Top 3 im Video: https://www.youtube.com/watch?v=upp6RAVaIN4&list=PLxQ3JX0JYZi6Bwn8w8CzrrE8AMhRtg-YN https://www.youtube.com/watch?v=WZsNnuaUSNs https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI