Die besten Alben 2025: Birgit Fuß

ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Birgit Fuß ganz vorn: „Goodbye Small Head“ von Ezra Furman.

von 
Cover-Artwork von „Goodbye Small Head“ von Ezra Furman

Cover-Artwork von „Goodbye Small Head“ von Ezra Furman Foto: Bella Union. All rights reserved.

Empfehlungen der Redaktion
  1. EZRA FURMAN
    Goodbye Small Head
  2. JASON ISBELL
    Foxes In The Snow
  3. LUCY DACUS
    Forever Is A Feeling
  4. INHALER
    Open Wide
  5. JASMINE 4.T
    You Are The Morning
  6. JEFF TWEEDY
    Twilight Override
  7. TRISTAN BRUSCH
    Am Anfang
  8. CHRIS ECKMAN
    The Land We Knew The Best
  9. BIG THIEF
    Double Infinity
  10. KING PRINCESS
    Girl Violence
  11. PULP
    More
  12. BRANDI CARLILE
    Returning To Myself
  13. ELTON JOHN & BRANDI CARLILE
    Who Believes In Angels?
  14. MANIC STREET PREACHERS
    Critical Thinking
  15. FLORENCE + THE MACHINE
    Everybody Scream
  16. LORDE
    Virgin
  17. VAN MORRISON
    Remembering Now
  18. WET LEG
    Moisturizer
  19. JULIEN BAKER & TORRES
    Send A Prayer My Way
  20. DIE SPITZ
    Something To Consume

Birgit Fuß schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

