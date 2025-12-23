Die besten Alben 2025: Birgit Fuß
ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Birgit Fuß ganz vorn: „Goodbye Small Head“ von Ezra Furman.
- EZRA FURMAN
Goodbye Small Head
- JASON ISBELL
Foxes In The Snow
- LUCY DACUS
Forever Is A Feeling
- INHALER
Open Wide
- JASMINE 4.T
You Are The Morning
- JEFF TWEEDY
Twilight Override
- TRISTAN BRUSCH
Am Anfang
- CHRIS ECKMAN
The Land We Knew The Best
- BIG THIEF
Double Infinity
- KING PRINCESS
Girl Violence
- PULP
More
- BRANDI CARLILE
Returning To Myself
- ELTON JOHN & BRANDI CARLILE
Who Believes In Angels?
- MANIC STREET PREACHERS
Critical Thinking
- FLORENCE + THE MACHINE
Everybody Scream
- LORDE
Virgin
- VAN MORRISON
Remembering Now
- WET LEG
Moisturizer
- JULIEN BAKER & TORRES
Send A Prayer My Way
- DIE SPITZ
Something To Consume
