ROLLING STONE präsentiert: Ein U2-Abend mit Birgit Fuß und Max Gösche
Bei den U2-Abenden der beiden RS-Autor:innen gibt es Anekdoten, Geschichten und viele Songs.
Im September 2026 feiern U2 ihr 50-jähriges Jubiläum – und nach all der Zeit sind sie immer noch so relevant wie polarisierend. In ihrem Buch „U2. 100 Seiten“ (Reclam) macht sich Birgit Fuß auf die Suche nach einer Band, die mehr ist als die Summe ihrer vielen Hits. Die ROLLING-STONE-Autorin hat die Band bereits in ihrer Heimatstadt Dublin und zu anderen Gelegenheiten getroffen und persönliche Anekdoten sowie einige überraschende Erkenntnisse mitgebracht. Ihr RS-Kollege und Singer/Songwriter Max Gösche wird die Lesung musikalisch begleiten. Ein runder Abend!
You Can Dream, So Dream Out Loud:
Ein U2-Abend mit Birgit Fuß (Text) und Max Gösche (Musik)
- 28.5.2026: Berlin, Posh Teckel
- 5.6.2026: Nordendorf, Kulturwirtschaft Walden
- 6.6.2026: München, Heppel & Ettlich
- 7.6.2026: Algasing, Barmherzige Brüder (Matinee)
- 7.6.2026: Aichach-Obermauerbach, Canada (abends)5.9.2026: A-Wien, Cafe Schmid Hansl (mit Bernhard Eder)
- 10.9.2026: Hamburg, Nachtasyl
- 11.9.2026: Bremen, Weserterrassen
- 8.10.2026: Bad Salzuflen, Bahnhof
- 9.10.2026: Bielefeld, Cantine
- 10.10.2026: Bibertal Rüthen, HenrichS
- 11.10.2026: Grevenbroich, Christuskirche
Tickets und Infos: www.birgitfuss.de/veranstaltungen
