Das sind die besten Alben von Eric Clapton

Derek And The Dominos - "Layla And Other Assorted Love Songs" (Polydor, 1970): Da war er endlich, der "musikalische Bruder, den ich mir immer gewünscht hatte", wie Clapton in seiner Autobiografie schreibt. Tatsächlich ist es seine Interaktion mit Duane Allman, die "Layla" zu zeitloser Größe verhilft. Doch lebt das Album auch von der Spannung zwischen dem relaxten Spiel seiner Begleiter und der brennenden Intensität, die Clapton in "Why Does Love Got To Be So Sad?" und natürlich "Layla" überkommt. Mitgeschrieben von Drummer Jim Gordon, der immer noch im Knast sitzt, weil er 1983 im Schizophrenie-Wahn seine Mutter tötete.