Die besten Alben aller Zeiten: „Blind Faith“ von Blind Faith

Das Publikum in der Mercedes-Benz Arena erlebt einen blassen „Slowhand“, der dem Adelsprädikat „Gitarrengott“ an diesem Abend nicht ganz gerecht wird.

„Working on the sound of the band, trying to get the music right“, moniert Eric Clapton in „Pretending“ – und wird mit dieser Aussage für das bevorstehende Konzert weitestgehend Recht behalten. Über die Hälfte der Show – da sind „I Shot The Sheriff“, „Nobody Knows You When You're Down and Out“ und „Layla“ schon vorbei – gelingt es dem Team am Mischpult nicht, einen dem Gitarrengott würdigen Sound zu gewährleisten. Doch auch Sir Eric Clapton selbst war es an diesem Abend in der Mercedes-Benz Arena Berlin nicht möglich, dem Adelsprädikat gerecht zu werden. Wenn man die Gitarre von „Slowhand“ hören…