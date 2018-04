Die besten Sänger aller Zeiten : Paul McCartney

Am Sonnabend (24. März) haben mehr als 800.000 Amerikaner am so genannten „March For Our Lives“ teilgenommen, um in Washington und anderen Städten des Landes gegen Waffen-Gewalt in den USA zu demonstrieren. Anlass war das jüngste Schulmassaker in Florida, das viele Schüler zum Anlass nahmen, US-Präsident Donald Trump mit emotionalen Worten dazu aufzufordern, die liberalen Waffengesetze zu verschärfen. In den USA ist es fast in jedem Bundesstaat erlaubt, öffentlich eine Waffe zu tragen. Halbautomatische Schussfeuerwaffen sind ebenfalls legal. Paul McCartney trauert um John Lennon Zu den Demonstranten in New York gehörte auch Beatle Paul McCartney, der ein „We Can End…