Die besten Songwriter aller Zeiten (32): Burt Bacharach & Hal David

Burt Bacharach studierte klassische Musik mit dem französischen Komponisten Darius Milhaud, gehörte zum Kreis des Avantgardisten John Cage, entschied sich letztlich aber doch für die Popmusik.

Die Songs, die er mit dem Texter Hal David zu Papier brachte, brillierten mit unkonventionellen Jazz-Akkorden und ständig wechselnden Taktarten. („Jedes noch so kleine Detail fällt nun mal ins Gewicht“, sagte er einmal. „In einem dreieinhalbminütigen Song kann man kein Füllmaterial verstecken.“)

„I say a little Prayer“:

Ihren ersten Hit verbuchten die beiden bereits 1957, doch ihre Karriere bekam erst den vollen Schub, als sie mit Sängerin Dionne Warwick kooperierten. Zwischen 1962 und 1971 brachte Warwick Dutzende von Bacharach/David-Songs in die Charts. Darunter „I Say A Little Prayer“, „Walk On By“ oder „Anyone Who Has A Heart“.

Es war kein Wunder, dass sich in der Folge auch andere Interpreten um das Material des Erfolgsduos schlugen. Richard Carpenter von den Carpenters, die mit „Close To You“ einen Nummer-eins-Hit feierten, nannte Bacharach „einen der begnadetsten Komponisten, die je lebten … Nie klangen unorthodoxe Ideen so hinreißend und so pfiffig wie bei ihm.“

„Inbild der Liebe“

ROLLING-STONE-Redakteur Arne Willander erinnerte nach dem Tode Bacharachs am 08. Februar 2023 an den Maestro: „Als er vor einigen Jahren im Berliner Admiralspalast auftrat, erinnerte er sich an Marlene Dietrichs Tournee durch Deutschland 1960, die er als Orchesterleiter begleitete. Von Berlin habe er wenig gesehen. Burt Bacharach, der große Komponist, war kein großer Redner. In schütteren, anrührenden Worten erinnerte er an Hal David, seinen verstorbenen Partner und Textschreiber. Und mit brüchiger, leiser Stimme sang er am Piano einige seiner wunderbaren Lieder. Vier Sänger standen hinter ihm auf der Bühne.

Nur Cole Porter und Lennon/McCartney haben so viele Evergreens geschrieben wie Burt Bacharach. Sie sind in Filmen, sie sind in Serien, sie sind im Radio. Und immer wird jemand „Raindrops Keep Falling On My Head“ singen und an Katharine Ross und Paul Newman denken, das Inbild der Liebe in einem Film von 1969.“