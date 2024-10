Die besten Songwriter aller Zeiten (38): Al Green

Die besten Songwriter aller Zeiten – Platz 38: Al Green

Als er ernsthaft mit dem Songschreiben begann, hatte Al Green bereits einige erfolgreiche Alben veröffentlicht. Was zur Folge hatte, dass seine gesanglichen Qualitäten die schreiberischen Talente stets in den Schatten stellten. Was aber nichts daran ändert, dass seine besten Songs weit mehr waren als bloße Vehikel seiner vokalen Künste.

Zusammen mit Hi-Records-Produzent Willie Mitchell und Gitarrist Teenie Hodges entwickelte „The Reverend“ Al (wie er sich nach seiner Priesterweihe 1976 nannte) ein Repertoire. Das vermischte weltliche und religiöse Musik konsequenter als jeder andere Soulsänger. Green konnte von körperlicher Ekstase singen. Aber ebenso von der lebenslänglichen Suche nach göttlicher Liebe (wobei sich die biblische Sprache und Symbolik auch in seinen weltlichen Songs niederschlug).

Man könnte auch mühelos ein Greatest Hits-Album seiner Songs zusammenstellen, die erst in der Interpretation anderer Musiker erfolgreich wurden. Syl Johnson bzw. die Talking Heads mit „Take Me To The River“, Tina Turners „Let’s Stay Together“, UB40s „Here I Am (Come And Take Me)“, Meli’sa Morgans „Still In Love With You“, Earnest Jacksons „Love And Happiness“. Und viele andere mehr. Seine Songs waren nicht so politisch wie die von Marvin Gaye oder Donny Hathaway. Dafür – wie Justin Timberlake einmal trefflich im ROLLING STONE schrieb –: „if those guys were speaking to you, Al Green was speaking for you“.

Wann immer der Beat beginnt und die Gitarre einsetzt, weiß man, dass man reich beschenkt wird

Justin Timberlake würdigte Green so: „An der Überbevölkerung ist Al Green nicht ganz unschuldig. Seine Musik ist Liebesnächten mit Folgen mehr als zuträglich. Aber was ihn wirklich zu einer Inspiration für mich machte, waren seine ungefilterte Leidenschaft. Seine emotionale Direktheit und die Begeisterung, mit der er in seiner Musik aufgeht. Es gibt Menschen, die für bestimmte Tätigkeiten prädestiniert sind. Al Green wurde geboren, um uns ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

Ob es nun „You Ought To Be With Me“, „I’m Still In Love With You“, „Love And Happiness“ oder, nicht zu vergessen, „Let’s Stay Together“ ist. Wann immer der Beat beginnt und die Gitarre einsetzt, weiß man, dass man reich beschenkt wird. Seine Songs waren jedoch nie so politisch wie die von Marvin Gaye oder Donny Hathaway.“