„Seine Songs waren eine Inspiration“: Paul McCartney erinnert an Burt Bacharach

In Erinnerung an den verstorbenen Burt Bacharach hat Paul McCartney ein Foto auf Twitter geteilt. Darauf zu sehen sind die beiden Männer und Jimmy Buffett.

Dazu schrieb er, die Songs des Komponisten „waren eine Inspiration für Menschen wie mich“. Der Ex-Beatle habe ihn mehrfach getroffen. Bacharach sei ein „sehr netter und talentierter Mann“ gewesen, der „von uns allen vermisst wird“. „Seine Songs waren unverwechselbar und unterschieden sich von vielen anderen in den 60er- und 70er-Jahren“, fügte McCartney hinzu.

When we met not too long ago he reminded me that he had been the musical director for Marlene Dietrich when The Beatles shared the bill with her at the London Palladium. He was a lovely man. Nancy and I send lots of love to his family.

Paul

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 11, 2023