Die größten Stars verabschieden sich von Robert Redford

Über fast sieben Jahrzehnte in Hollywood prägte Robert Redford Generationen und wirkte weit über die Leinwand hinaus. Der am 16. September mit 89 Jahren verstorbene Schauspieler spielte in über 50 Filmen, trat in den Sechzigern in unzähligen TV-Produktionen auf und beeinflusste das Kino auch als Regisseur und Produzent. Kollegen, Filmemacher und Fans spüren bereits die Lücke, die er hinterlässt.

Sundance und das unabhängige Kino

„Es traf mich hart, als ich heute Morgen las, dass Bob nicht mehr da ist“, sagte Jane Fonda laut „New York Post“. „Ich kann nicht aufhören zu weinen. Er war ein wunderschöner Mensch in jeder Hinsicht. Er stand für ein Amerika, für das wir weiter kämpfen müssen.“ Fonda und Redford standen gemeinsam für „Barfuß im Park“ vor der Kamera. Redford war ein lebenslanger Aktivist, dessen Filme oft soziale und ökologische Themen verstärkten – etwa „The Candidate“ (1972) oder „Die Unbestechlichen“ (1976).

„Robert Redford ist gestorben“, schrieb Autor Stephen King auf X. „Er war Teil eines aufregenden neuen Hollywoods in den 70er- und 80er-Jahren. Schwer zu glauben, dass er 89 war.“ Anfang der Achtziger gründete Redford das Sundance Institute, das unabhängigen Stimmen eine Plattform gab. „Unser Film ‚CODA‘ wurde nur durch Sundance bekannt. Und Sundance gibt es nur wegen Robert Redford“, schrieb Schauspielerin Marlee Matlin. „Ein Genie ist gegangen. Ruhe in Frieden.“

„Bobs Vision eines Ortes für unabhängige Stimmen startete eine Bewegung, die Generationen von Künstlern inspiriert und das Kino neu definiert hat“, erklärte Tiffany Duersch vom Sundance Institute gegenüber NBC. „Wir werden seine Großzügigkeit, Klarheit, Neugier, seinen rebellischen Geist und seine Liebe zum kreativen Prozess vermissen.“

Stimmen aus Hollywood

„Deine Kunst besteht die Zeit“, schrieb Rita Wilson. „Du hast uns das Sundance Festival geschenkt und die Natur ins Bewusstsein gebracht. Als Regisseur sahen wir deine Kunst auch hinter der Kamera. Du wirst immer erinnert werden.“ Colman Domingo ergänzte: „Danke, Mr. Redford, für deinen bleibenden Einfluss. Er wird über Generationen spürbar sein.“

„Einer der Löwen ist gegangen. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund“, erklärte Meryl Streep in „The Independent.“ Gemeinsam spielten sie 1985 in „Jenseits von Afrika“ und 2007 in „Von Löwen und Lämmern“.

Regisseur James Gunn erinnerte sich auf Instagram: „Ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen: seine ruhigen, unaufdringlichen Darstellungen, seine ständige Eleganz. Er war DER Filmstar.“ Gunn listete seine zehn Lieblingsfilme Redfords auf, darunter „Die drei Tage des Condor“, „Die Unbestechlichen“, „Der Unbeugsame“, „All Is Lost“ und „Eine ganz normale Familie“. Rosie O’Donnell schrieb zu einem Bild aus „So wie wir waren“: „Wir werden nie wieder dieselben sein. Gute Nacht, Bob. Welch ein Vermächtnis.“

Ein künstlerischer Wegbereiter

Antonio Banderas würdigte Redford als „Ikone des Kinos in jeder Hinsicht“. Ron Howard nannte ihn einen „künstlerischen Gamechanger“ und betonte, wie sehr Sundance Amerikas Independent-Szene beflügelte.

Auch Schauspieler Adil Hussain schrieb: „Er schwamm nicht im Mainstream mit. Er vermied binäres Erzählen. Ein bemerkenswerter Künstler. Gott segne seine Seele.“

Die Autorin Attica Locke erinnerte an einen Brief, den sie im Jahr 2000 von Redford erhielt: „Der wahre Lohn für mich ist zu wissen, dass Sundance den Künstlern etwas bedeutet.“ Locke schrieb dazu: „Er hat mein Leben verändert. Er ging den Weg eines wahren Künstlers – mit dem Glauben, dass es Aufgabe des Künstlers ist, seine Stimme zu erheben. Er hat seine Hand auch denen gereicht, die nach ihm kamen. Dieses Vermächtnis trage ich weiter.“