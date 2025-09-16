Robert Redford über die Bedeutung der Wahrheit

Lange bevor es in Mode kam, sich für Umweltbelange einzusetzen, kämpfte Robert Redford bereits für eine gute Sache und nutzte seinen Prominentenstatus, um auf Themen aufmerksam zu machen, die von der Verhinderung des Baus von Kraftwerken im Südosten Utahs bis hin zur Nutzung „sauberer Energie” zur Bekämpfung der Kohlenstoffverschmutzung reichten.

Er war seit Jahrzehnten Mitglied des Vorstands des Natural Resources Defense Council, hat durch die Einladung der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften zu einem Umweltgipfel im Sundance Institute, dem von ihm 1981 gegründeten Zufluchtsort für unabhängige Filmemacher, zu einer „Glasnost in Sachen Treibhausgasen” beigetragen und einem Wildschutzgebiet in Utah seinen Namen (und sein Geld) zur Verfügung gestellt.

Bis zuletzt war Redford aktiv an der Leitung des Redford Center beteiligt, einer Organisation, die er gemeinsam mit seinem verstorbenen Sohn James Redford gegründet hatte und die sich, wie er selbst sagte, „mit Hilfe des Geschichtenerzählens“ dazu beitragen soll, den Umweltschutz neu zu definieren und die Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Umweltschützer zu sein, zu erweitern. Er betonte stets, dass „dies der einzige Planet ist, den wir haben. Was könnte wichtiger sein, als ihn zu schützen?“

ROLLING STONE sprach 2021 mit Redford darüber, was ihn ursprünglich zu einem Leben als Umweltaktivist bewogen hat, warum er hoffnungsvoll in die Zukunft blickt und wer seine persönlichen Helden waren.

Sie haben gesagt, dass Sie als langjähriger Umweltaktivist mit der Zeit radikaler geworden sind. Gab es einen Moment, in dem Sie begannen zu verstehen, dass das, was mit unserem Planeten geschah, ernster war, als Sie gedacht hatten?

1989 nahm ich an einer Konferenz in Denver teil, auf der zwei Wissenschaftler in einem Vortrag erklärten, dass die Temperaturen auf der Erde steigen – sie nannten es globale Erwärmung. Sie erklärten, was passieren würde, wenn wir diese Bedrohung ignorieren würden. Dieser Moment war mein Weckruf. Ich wusste, dass sie die Wahrheit sagten. Denn eines haben wir gelernt: Die Zeit wartet auf niemanden. Mir wurde klar, dass man, wenn man etwas tun muss, besser handelt und zwar schnell.

Woher kommt Ihre Verbindung zur Natur?

Nun, ich glaube, das hat mit einer Reise zu tun, auf die mich meine Mutter vor vielen Jahren mitgenommen hat. Ich bin in L.A. geboren und aufgewachsen – ich war irgendwie mit diesem Ort verwurzelt. Also beschloss meine Mutter, mich auf eine Reise quer durch das Land mitzunehmen, und fuhr mich zum Yosemite-Nationalpark. Wir fuhren durch diesen langen Tunnel, wenn man aus Fresno herauskommt, und als ich auf der anderen Seite herauskam, saß ich plötzlich auf diesem Abgrund und blickte auf dieses Tal hinunter. Ich dachte: „Gott, das ist unglaublich. Ich will nicht hier stehen und es mir ansehen, ich will darin sein.“ Also bekam ich einen Job in der Yosemite National Lodge als Kellner, und das brachte mich in den Bann dieser Landschaft.

Sie haben sich schon sehr früh für Umweltbelange eingesetzt. Wie hat sich die Bewegung Ihrer Meinung nach im Laufe der Jahre verändert?

Die Menschen sind sich der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, viel bewusster geworden. Leider haben diejenigen, die den Klimawandel leugnen, auch eine stärkere Stimme und befinden sich in der Regel in Machtpositionen. Wir mussten mit dem leben, was in den letzten vier Jahren passiert ist, als die Einstellung zur Umwelt so streng negativ war. Das hat so viel Schaden angerichtet – es ist wie eine Straße, die repariert werden muss. Wir müssen sie schnell reparieren. Der Klimawandel findet jetzt statt, rund um die Uhr. Es gibt kein Leugnen mehr.

Sind Sie jetzt mehr oder weniger optimistisch, was unsere Fähigkeit angeht, diese Umweltkatastrophen zu bekämpfen?

Ich bin optimistischer denn je. Mein Optimismus kommt von den jungen Menschen, denn sie sind inspiriert, engagiert und leidenschaftlich – sie sind wie eine neue Gruppe. Sie verstehen, dass die Zukunft in ihren Händen liegt, und wir müssen sie unterstützen.

Glauben Sie, dass Bidens Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen ein Schritt in die richtige Richtung ist?

Ich halte Biden für einen klugen Kopf, und ich finde, er hat mit [der nationalen Klimaberaterin] Gina McCarthy und [dem Sonderbeauftragten des Präsidenten für Klimafragen] John Kerry ein unglaubliches Team zusammengestellt. Sicherlich muss noch mehr getan werden, aber ich habe das Gefühl, dass sie die richtigen Leute dafür sind.

Seit den frühen 1970er Jahren haben Sie eine Reihe von Filmen gedreht, die soziale Themen beleuchten – glauben Sie, dass es eine Zeit gab, in der es möglich war, Filme zu drehen, die Unterhaltung mit beispielsweise Umweltbelangen oder der Infragestellung unseres politischen Systems in Einklang brachten?

Eine Zeit lang vielleicht. Aber das war ein wichtiger Grund, warum ich ein Filmfestival ins Leben gerufen habe, das sich dem widmet, was man später als „Independent Film“ bezeichnen würde. Und was mich in diese Richtung geführt hat, hatte viel damit zu tun, dass die Branche zu diesem Zeitpunkt vollständig vom Mainstream kontrolliert wurde. Der Mainstream konzentrierte sich auf Profit und Geld. Ich dachte mir: OK, ich war ein Teil davon … aber ich sehe bereits, dass es viele, viele Stimmen gibt, die nicht gehört werden, und dass sie außerhalb des Systems besser aufgehoben sind. Ich dachte: „Nun, das findet nicht viel Beachtung. Ich werde meinen Fokus verlagern.“ Da beschloss ich, das Sundance Institute und dann das Sundance Festival zu gründen – all diese Bereiche, die im Grunde genommen die Rolle des Independent-Films unterstützten. Das Problem dabei war, die Welt des Profits und die Welt der Gemeinnützigkeit zusammenzubringen. Das führte zu Spannungen, durch die ich mich irgendwie hindurchmanövrieren musste. Und glauben Sie mir, ich habe es versucht.

Sie haben sich mehr oder weniger aus der Schauspielerei und dem Filmemachen zurückgezogen – gibt es etwas, das Sie daran vermissen, vor oder hinter der Kamera zu stehen?

[Pause] Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich denke, diese Arbeit liegt jetzt in anderen Händen, und ich bin glücklicher, wenn ich eine unterstützende Rolle einnehme.

Sie haben als Produzent dazu beigetragen, „Die Unbestechlichen“ auf die Leinwand zu bringen, und Sie haben auch darin mitgespielt. Was kann uns dieser Film Ihrer Meinung nach über die Erfahrungen der Nation in den letzten Jahren sagen?

Dass sich Geschichte tendenziell wiederholt. Mich hat die Geschichte zweier Journalisten fasziniert, die nach der Wahrheit suchten. Und genau diese Geschichte wollte ich erzählen. Es ging nicht wirklich um Watergate. Es ging um Journalismus und Wahrheit.

Was sind die wichtigsten persönlichen Regeln, nach denen Sie leben?

Machen Sie einen langen Spaziergang und genießen Sie einen guten Tequila.

Wer sind Ihre persönlichen Helden und warum?

[Meeresbiologin] Rachel Carson, weil sie eine frühe Verfechterin der Natur war. Jacques Cousteau, der als einer der ersten die Welt für das Leben im Ozean geöffnet hat. Und schließlich, und das kann ich gar nicht genug betonen, weil wir über aktuelle Persönlichkeiten sprechen, Bill Gates. Sein Engagement, Lösungen für die Herausforderungen zu finden, denen wir gegenüberstehen, finde ich sehr, sehr ermutigend. Er hat seine Zeit und sein Geld – das sollten wir nicht vergessen – für diese Sache eingesetzt.

Welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben?

„Warum hast du dich überhaupt darauf eingelassen?“ [Lacht] Im Ernst, ich würde wahrscheinlich sagen: Suche immer nach der Wahrheit, auch wenn die Wahrheit schwer zu finden sein kann. Die Worte von T.S. Eliot inspirieren mich immer wieder: „Für uns geht es nur ums Versuchen. Der Rest geht uns nichts an.“ Also vielleicht: „Folge einfach deinem Instinkt und suche weiter nach der Wahrheit.“

Die Suche nach der Wahrheit scheint ein roter Faden in Ihrer Karriere zu sein.

Ich denke schon. Aber das haben Sie gesagt, nicht ich. [Lacht.]