Die lustigsten Drogenfilme aller Zeiten

10 True Romance (1993)

Brad Pitts bester Moment? Vielleicht. Kaum zu erkennen ist er, als lebender Burn-Out auf der Couch. Einer, der teilnahmslos Mafiakiller ins Haus lässt, damit sie mit ihm eine rauchen.

9 Soul Plane (2004)

Snoop Dogg als Pilot. „This is your soul-plane chauffeur, Captain Antoine Mack, speaking. Welcome aboard NWA Flight 069 from the 310 to the 212 … We fuckin‘ higher than Redman at the Source Awards!“

8 Bill and Ted‘s Excellent Adventure (1989)

Keanu Reeves macht sich zum Anwärter in der „Hall Of Fame“ aller Stoner – da kann selbst seine Rolle in „Matrix“ nicht mithalten. Totale Leere in seinem Gesicht – oder ist das etwa Schauspielerei?

7 Friday (1995)

Ein Tag im Leben von Ice Cube und Chris Tucker, auf einer Veranda in South Central, den Kopf voller Rauch.

6 Harold & Kumar Go To White Castle (2004)

Das kluge Porträt einer verrückten amerikanischen Gesellschaft – getarnt als Slapstick-Einlage zweier Männer auf der Suche nach dem perfekten Burger.

5 How High (2001)

Method Man und Redman verrauchen die Asche eines toten Freundes und gehen nach Harvard. „Wie konnte ich nur im Fach ‚Frauen‘ versagen? Ich liebe Nutten.“

4 Cheech & Chong‘s Next Movie (1980)

Wie in den „Der Pate“- und „Star Wars“-Trilogien ist der zweite ihrer Filme am besten. Dank Hilfe von Pee-Wee Herman. „Mann, hättest Du ein zweites Gehirn – es würde an Einsamkeit zugrunde gehen.“

3 Pineapple Express (2008)

Seth Rogen besucht seinen Dealer James Franco und probiert die neue Droge „Pinapple Express“: „Das seltenste Zeug. Fast eine Schande, es zu rauchen. Als würde man ein Einhorn töten.“

2 Dazed and Confused (1993)

Kleinstadt-Jugendliche in den Siebzigern am letzten Schultag. Bekiffte Gespräche über Aliens, Sex und den Marihuana-Konsum von George Washington.

1 The Big Lebowski (1998)

Jeff Bridges macht aus dem Dude den ultimativen Hippie-Helden. Eine haarige, im Bademantel gewandete amerikanische Legende.