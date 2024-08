Die lustigsten Memes zur Oasis-Reunion

Eine der größten Blutfehden in der Geschichte der Rockmusik ist angeblich beigelegt worden: 15 Jahre nachdem die Brüder Liam und Noel Gallagher das weltweite Phänomen ihrer Band torpediert haben, werden sich Oasis für eine Live-Tournee im Jahr 2025 wiedervereinen. Es ist ein Waffenstillstand, von dem die Fans dachten, dass sie ihn nie erleben würden – und viele scherzen, dass er unmöglich von Dauer sein kann.

Der Gallagher-Streit reicht bis in die Zeit zurück, als sich die beiden Jungs noch ein Schlafzimmer im Elternhaus teilten. Als Oasis in den Neunzigern mit ihrem Britpop-Sound die Charts eroberten, wurde er zum Stoff für Musiklegenden: Prügeleien und zankende Interviews, der eine oder andere verließ die Band oder brach eine Tournee ab, und das alles angeheizt durch Alkohol und Drogen.

Die Rivalität zwischen den Geschwistern wütete weiter, bis der ältere Noel 2009 endgültig ausstieg und Liam als „Mann mit einer Gabel in einer Welt voller Suppe“ bezeichnete. Liam gründete daraufhin einen Twitter-Account, auf dem er sich über Noel lustig machte und ihn oft als „Kartoffel“ bezeichnete. Jeder nutzte jede Gelegenheit, um seinen Bruder in der Presse zu verunglimpfen, und gab ihm oft die Schuld für das Ende von Oasis (und das anhaltende Scheitern, die Band wieder zusammenzubringen).

Wie weit können wir also dem Versprechen von Arena-Konzerten trauen, die in – schluck – 11 Monaten stattfinden? Das ist eine Ewigkeit für eine Beziehung, die jederzeit in die Brüche gehen kann, und trotz der Aufregung ist die Angst verständlich, ein kleines Vermögen für Tickets auszugeben. Diese Angst hat die Form von Memes angenommen, in denen diejenigen, die glauben, dass uns eine weitere bittere Gallagher-Trennung das Herz brechen wird. Vorhersagen von Bühnenzusammenbrüchen, Verweise auf die zerstörte Freundschaft im Film The Banshees of Inisherin und Mitleid mit dem Tourmanager sind hier angebracht. Ja, Sie sollten auf jeden Fall für die Event-Versicherung extra bezahlen.

Aber es gibt Gründe, optimistisch zu bleiben. Wenn Liam überhaupt von Boshaftigkeit motiviert ist– und seine Geschichte mit Noel lässt darauf schließen – könnte er die Wiedervereinigung anstreben, nur um den Neinsagern das Gegenteil zu beweisen. Am Sonntag twitterte er „Your attitude stinks“ (Eure Einstellung stinkt) an jeden, der behauptet, die Shows würden nächstes Jahr nicht stattfinden (oder anderweitig enttäuschen). Ein fulminantes Comeback würde auch Matty Healy von The 1975 davon abhalten, weitere Erklärungen darüber abzugeben, dass die Gallagher-Jungs keine Zeit mehr verschwenden und das Kriegsbeil begraben sollten. Vielleicht waren sie sogar der Grund für die Versöhnung? Eine andere Theorie: Die Rockstars hinter „Champagne Supernova“ fühlten sich von Chappell Roans„Red Wine Supernova“ in den Schatten gestellt. Oder sie haben sich einfach von Charli XCX und Lorde inspirieren lassen, um den Remix zu machen.

