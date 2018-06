Die 26 schlechtesten Alben des ersten Halbjahres 2018

Eminem: „Revival“. Kaum einer kann sich selbst so gut runterputzen wie Eminem, der König der Selbstzweifel. Nach vier Jahren Pause rappt er im ersten Song gleich wieder gegen sein schweres Schicksal an: „Will this step just be another misstep/ To tarnish what- ever legacy, love or respect I’ve garnered?/ The rhyme has to be perfect, the delivery flawless.“ Ja, die Messlatte liegt hoch, schon seit „The Slim Shady LP“, spätestens aber seit „The Marshall Mathers LP“ (2000). Doch Eminem klang nie so gehetzt, so atemlos beim Versuch, sie noch einmal zu erreichen. Ist ihm mit 45 jetzt schon die Puste ausgegangen? Nun macht Eminem, was jeder Superstar macht, wenn er nicht weiter­weiß: viele prominente Freunde einladen. Diesmal hat er zwar „nur“ zwei Produzenten (Dr. Dre und Rick Rubin), dafür singen gleich Beyoncé, Skylar Grey, Ed Sheeran, Alicia Keys und Pink mit. Nicht so originell? Dann achten Sie erst mal auf die Samples: „I Love Rock’n’Roll“! „Zombie“ von den Cranberries!