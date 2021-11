Die Toten Hosen: „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“– neue Konzerte in Hamburg und München

Die Toten Hosen ergänzen ihre Jubiläumstournee 2022 um zwei weitere Konzerte. Im Rahmen der „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“-Reise gastieren Campino und Kollegen nun auch in München und Hamburg. Feine Sahne Fischfilet geben die Vorband. Weiterhin teilten die Hosen mit, dass es für das – bislang ausverkaufte – Köln-Stadionkonzert wieder Karten gibt.

Die Band liefert dazu ein Statement: „Liebe Freundinnen und Freunde, glaubt uns, wir können es kaum erwarten, endlich wieder live zu spielen und Euch alle wiederzusehen. Wir freuen uns sehr, zwei weitere Shows verkünden zu können: Am 18.06.22 spielen wir in München im Olympiastadion und am 14.07.22 open air am Volkspark in Hamburg. Hier werden als Gäste unsere Freunde von Feine Sahne Fischfilet dabei sein, die mit uns ja auch in der Vergangenheit schon einige Male unterwegs waren und immer für eine gute Party gesorgt haben. Und wir haben noch eine gute Nachricht für euch: Es sind noch einmal ein paar Plätze und Tickets freigegeben worden für unsere eigentlich ausverkaufte Show in Köln“.

Der Vorverkauf für alle drei Konzerte startet am 24.11.21 um 10 Uhr über www.dth.de

ALLES AUS LIEBE – 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN

10.06.22 Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

15.06.22 Rostock – IGA Park

18.06.22 München – Olympiastadion – Neu

24.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

25.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

30.06.22 Kassel – Auestadion

02.07.22 Wien – Krieau Open Air

09.07.22 Großpösna – Störmthaler See (bei Leipzig)

14.07.22 Hamburg – Open Air am Volkspark – Neu

16.07.22 Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft

17.07.22 Zürich – Letzigrund Stadion

20.07.22 Locarno – Moon&Stars

23.07.22 Freiburg – Messeplatz

24.07.22 Mannheim – Maimarktgelände

20.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof

27.08.22 Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft

03.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion

10.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide – Ausverkauft