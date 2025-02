Die wichtigsten Filme aus dem Jahr 1995

1995 war rückblickend ein äußerst bewegtes Kinojahr. Mel Gibson präsentierte mit „ Braveheart “ ein imposantes Historiendrama und wurde zum Oscargewinner. Brad Pitt kämpfte als Zeitreisender gegen die Ausbreitung eines tödlichen Virus. Harvey Keitel führte einen kleinen Zigarrenladen in Brooklyn, während ein kleines Schweinchen die Herzen der Zuschauer gewann – genauso wie ein freundliches Gespenst. Zudem feierte Pierce Brosnan sein fulminantes Debüt als James Bond . Ein Blick zurück auf die Highlights des Kinojahres 1995.

Eine Nonne begleitet einen zum Tode verurteilten Mann zu seinem Schicksal: Für „Dead Man Walking“, unter der Regie von Tim Robbins, bekam Hauptdarstellerin Susan Sarandon den Oscar für ihre herausragende Leistung. An ihrer Seite zu sehen: Sean Penn.

Pierce Brosnans Einstand als Bond-Nachfolger von Timothy Dalton war ein voller Erfolg: 356 Millionen Dollar ließen die Zuschauer an den Kinokassen, um dem Geheimagenten dabei zuzusehen, wie er einen gestohlenen Sateliten stoppt.

28 „Jumanji“

Was ein Brettspiel alles an Chaos anrichten kann, wenn es Realität wird, zeigte der Kassenhit „Jumanji“. In den Hauptrollen zu sehen: Robin Williams und Kirsten Dunst, Regie führte Joe Johnston. Ein Blockbuster, wie er im Buche steht.