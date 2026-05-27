Bad Bunny spricht eine Pizza mit Sonnenbrille in „Toy Story 5“

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Bad Bunny trägt seine schillernde Persönlichkeit in die Welt der Animation: Der puerto-ricanische Star wurde als Teil der Besetzung des kommenden Films „Toy Story 5“ bestätigt.

Am Dienstag (26. Mai) bestätigte Disney, dass der Grammy-prämierte Künstler im fünften Teil der beliebten Filmreihe einen Cameo-Auftritt haben wird – als Pizza with Sunglasses. Die Figur wird als „mühelos cool und geheimnisvoll“ beschrieben und gehört zu einer kleinen, aber schlagkräftigen Gruppe vergessener Spielzeuge, die in einem verlassenen Schuppen leben.

Neben Bad Bunny gab Disney auch bekannt, dass Schauspieler Alan Cumming in „Toy Story 5“ zu sehen sein wird. Er spricht Evil Bullseye, das böse Gegenstück zu Woody und Jessies treuem Pferd Bullseye.

Altbekannte Stimmen kehren zurück

„Toy Story 5“ vereint viele langjährige Ensemblemitglieder der Reihe, darunter Tom Hanks (Woody the Cowboy), Tim Allen (Buzz Lightyear) und Joan Cusack (Jessie). Schauspieler Ernie Hudson übernimmt die Rolle des Combat Carl von dem im Februar 2024 verstorbenen Carl Weathers. Weitere Stars in Sprechrollen sind Conan O’Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Mykal-Michelle Harris und Scarlett Spears.

Disney beschreibt die Handlung von „Toy Story 5“ als „Toy Meets Tech“: Woody, Buzz, Jessie und die Gang sehen sich mit der größten Bedrohung der Spielzeuggeschichte konfrontiert – einem Tablet namens Lilypad (gesprochen von Greta Lee). Der Film kommt am 19. Juni in die Kinos. Regie führten Oscar-Preisträger Andrew Stanton und Kenna Harris gemeinsam; Randy Newman kehrte zurück, um die Filmmusik zu komponieren.

Bad Bunnys jüngste Schauspielrolle setzt seinen Ausflug ins Filmgeschäft fort. Der puerto-ricanische Hitmaker hat in den vergangenen Jahren sein schauspielerisches Können zunehmend unter Beweis gestellt. 2022 war er als Wolf in David Leitchs Film „Bullet Train“ an der Seite von Brad Pitt zu sehen; zuletzt spielte er Colorado in dem 2025 erschienenen Film „Caught Stealing“ neben Austin Butler, Regina King und Zoë Kravitz.

Bad Bunny als Águila Blanca

Anfang dieses Jahres wurde außerdem bekannt, dass Bad Bunny in „Porto Rico“ mitwirken wird – einem Film über das Leben des legendären puerto-ricanischen Revolutionärs José Maldonado Román, bekannt als Águila Blanca (Weißer Adler).

Den Trailer zu „Toy Story 5“ gibt es unten zu sehen.