Dies ist das letzte Bild, das Val Kilmer gemalt hat

Am gestrigen Dienstag (01. April 2025) ist Val Kilmer gestorben. Berühmt wurde der Schauspieler 1991 durch seine Hauptrolle als Jim Morrison im Biopic „The Doors“. Er brillierte aber zuvor schon in Filmen wie „Top Gun“ (1986), sogar in „Willow“ (1988). Später war er in „Heat“ (1995) zu sehen – und im selben Jahr als Batman in „Batman Forever“.

Nicht minder talentiert war der im Alter von 65 Jahren verstorbene Val Kilmer als Maler. Auf seiner Website stellte er Kunstwerke aus, die er selbst oder in Kooperation erschuf.

In den letzten Jahren – vor allem nach seiner Kehlkopfkrebs-Erkrankung – bis zu seinem Tod hatte er sich verstärkt der Malerei und Konzeptkunst gewidmet. Dabei arbeitet er unter anderem mit Collage, Schriftkunst und Mixed Media.

Mix aus Street Art, Pop Art und Konzeptkunst

In vielen seiner Werke setzte Val Kilmer sich mit Themen wie Hollywood, Ruhm, Sprache und Identität auseinander. Oft kombinierte Kilmer Worte, Zitate und kalligrafische Elemente mit leuchtenden Farben und ikonischen Motiven. Darin scheinen Referenzen an Künstler wie Basquiat, Warhol oder Ed Ruscha mitzuschwingen. Also ein Mix aus Street Art, Pop Art und Konzeptkunst.

Als Künstlernamen nutzte Kilmer „VALHALLA“ (eine Mischung aus „Val“ und „Walhalla“) und eröffnete damit einige Ausstellungen. Auf seiner Galerie-Website verkaufte er diese Kunst: valkilmer.com (inklusive signierter Prints und Originalwerke). Einige Erlöse aus seinen Kunstverkäufen flossen in karitative Projekte. Vor allem zur Unterstützung von Künstlern und Bildungsinitiativen.

„Painting helps me say things I can’t with my voice anymore”, sagte Val Kilmer. „Das Malen hilft mir, Dinge auszudrücken, die ich mit meiner Stimme nicht mehr sagen kann.“

Am 22. März, also eineinhalb Wochen vor seinem Tod, stellte er auf X sein neues Bild vor.

Val Kilmer auf X:

„Es hat dieses Leuchten der späten Nacht“, schrieb er dazu. „Kühle Töne mit leisem Brennen. Wie wenn das Lagerfeuer abkühlt, Sie aber noch hellwach sind. 12 x 20 Zoll, Plexiglas, signiert und fertig zum Aufhängen.“

Der Link dazu führt leider ins Leere. Was im besten Falle heißt, dass Val Kilmer sein letztes Bild vor seinem Tod noch verkaufen konnte. Beliebt und geliebt bis zum Schluss.