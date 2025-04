Die Todesursache von Hollywood-Legende Val Kilmer wurde nun offiziell bestätigt. Das Los Angeles County Department of Public Health gab bekannt, dass der Schauspieler am 1. April 2025 im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung verstarb.

Kilmer, der sich 2014 der Diagnose Kehlkopfkrebs stellte und sich mehreren medizinischen Eingriffen unterzog, hatte sich zunächst gut erholt. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen blieb der Schauspieler ein Liebling der Fans und prägte über vier Jahrzehnte das Kino. Dementsprechend nahmen viele Menschen in den sozialen Medien Abschied.

Val Kilmer: Todesursache offiziell bestätigt

Die traurige Nachricht wurde von seiner Tochter Mercedes Kilmer (33), die ebenfalls Schauspielerin ist, veröffentlicht. Bereits wenige Tage nach seinem Tod war in den Medien die Rede davon, dass der Schauspieler an einer Lungenentzündung gestorben sei – eine Information, die nun durch offizielle Quellen bestätigt wurde. Laut den vom Gesundheitsamt des Bezirks Los Angeles veröffentlichten Unterlagen litt der Schauspieler neben der Lungenentzündung an weiteren gesundheitlichen Problemen. Zu den weiteren Diagnosen gehörten akutes hypoxämisches Atemversagen, chronisches Atemversagen und ein Plattenepithelkarzinom – ein bösartiger Tumor am Zungengrund. Auch Unterernährung wurde als beitragender Faktor aufgeführt, der Kilmer in seinen letzten Lebensmonaten stark belastete.

Durchbruch und Karrierebeginn

Kilmer begann seine Karriere an der renommierten Juilliard School und erlangte schon früh große Bekanntheit. 1984 trat er erstmals in Erscheinung, als er in der Cold-War-Komödie „Top Secret!“ der „Airplane!“-Macher Jim Abrahams, David Zucker und Jerry Zucker mitwirkte. Der Film war ein großer Erfolg und ebnete Kilmer den Weg zu einer beeindruckenden Karriere, trotz vieler Schicksalsschläge.

Mit der Rolle des Lt. Tom „Iceman“ Kazansky im Actionfilm „Top Gun“ (1986) wurde Kilmer endgültig zum internationalen Star. Die Figur des „Iceman“ blieb für viele Jahre eine der bekanntesten seines Schaffens, und Kilmer nahm diese ikonische Rolle 2022 im Blockbuster „Top Gun: Maverick“ erneut auf.

Kilmer glänzte jedoch nicht nur in Actionfilmen, sondern zeigte auch in anderen Genre-Filmen seine Vielseitigkeit. Besonders bemerkenswert war seine Darstellung von The Doors-Frontman Jim Morrison im gleichnamigen Film „The Doors“ (1991), die sein öffentliches Image nachhaltig prägte. Ein weiteres Highlight seiner Karriere war seine Rolle als Batman in „Batman Forever“ (1995), wo er den legendären Superhelden verkörperte.

Kilmers vielseitige Rollen und Familie

In den folgenden Jahrzehnten spielte Kilmer in weiteren großen Filmen mit, darunter „Thunderheart“ (1992), „Tombstone“ (1993), „True Romance“ (1993), „Heat“ (1995), „The Ghost and the Darkness“ (1996) und „The Saint“ (1997). In „Mindhunters“ (2004) und „Kiss Kiss Bang Bang“ (2005) konnte er auch ein jüngeres Publikum von sich überzeugen.

Kilmer hinterlässt zwei Kinder aus seiner Ehe mit der britischen Schauspielerin Joanne Whalley (63), mit der er von 1989 bis 1996 verheiratet war. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zu „Willow“ (1988) kennen und standen auch nach ihrer Scheidung weiterhin gemeinsam vor der Kamera, unter anderem in „Played – Abgezockt“ (2006) und „Twixt“ (2011).