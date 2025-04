Val Kilmers letzter herzzerreißender Film-Auftritt

Es war sein letzter Auftritt im Kino: Gezeichnet vom Kehlkopfkrebs spricht Iceman (Val Kilmer) mit seinem alten Rivalen Maverick (Tom Cruise) über die neue Generation von Airforce-Piloten, und wie man sein Erbe weitergibt. Der Clou in Joseph Kosinskis Film „Top Gun: Maverick“ bestand darin, dass der echte Val Kilmer, damals 62, tatsächlich vom Kehlkopfkrebs gezeichnet war. Und nur mit einer Talkbox kommunizieren konnte.

Es ist die vielleicht beste Szene in der Fortsetzung des Riesenhits „Top Gun“ von 1986. Zwei Konkurrenten, die zusammengefunden haben. Das Herzstück des Films.

„The Navy Needs Maverick. The Kid Needs Maverick. That’s Why I Fought For You. That’s Why You’re Still Here“, sagt Admiral Tom „Iceman“ Kazansky zu Maverick. Maverick hadert mit der Vergangenheit. Er fühlt sich verantwortlich für den Tod seines alten Freundes Goose. Und dessen Sohn Bradley „Rooster“ Bradshaw, der ebenfalls Pilot werden will, lässt ihn das spüren.

Iceman und Maverick haben sich längst versöhnt. Für die nächste Generation. Wenig später trägt Maverick seinen Freund zu Grabe, auch das wird im Film gezeigt. Ein würdevoller Character Sendoff. Zumal viele Fans sich fragten, wie und ob der schwer erkrankte Val Kilmer überhaupt in der „Top Gun“-Fortsetzung zu sehen sein würde.

Val Kilmer in „Top Gun: Maverick“:

Val Kilmer verstab am Dienstag (01. April 2025). Seine Tochter, Mercedes Kilmer, bestätigte den Tod des Schauspielers gegenüber der „New York Times“ und fügte hinzu, dass die Todesursache eine Lungenentzündung war. Eine Kehlkopfkrebsdiagnose im Jahr 2014 setzte Kilmers Schauspielkarriere stark zurück. Und nach einer Operation hatte er Schwierigkeiten zu sprechen.

Im Jahr 2021 reflektierte Kilmer in der Dokumentation „Val“ über seine Karriere und seine Krebsdiagnose. Die Dokumentation enthielt eine Fülle von Videos, die der Schauspieler im Laufe seines Lebens gedreht hatte. Von Heimvideos, die er mit seinen Brüdern drehte, bis hin zu Filmmaterial, das er bei der Produktion von Blockbustern wie Top Gun, The Doors und Batman Forever gesammelt hatte.