Ein KI-generierter Val Kilmer spielt in einem neuen Film

Am Sonntag, den 16. März, wurde Schauspieler Val Kilmer bei der Oscars-2026-In-Memoriam-Sequenz für seine Rollen in Filmen wie „The Doors“, „Tombstone“, „Batman Forever“ und „Top Gun“ geehrt. Doch während die meisten seinen Auftritt in „Top Gun: Maverick“ als seine letzte Rolle betrachten, erklärt die Produktionsfirma First Line Films. Es gibt noch einen weiteren Film, an dem Kilmer beteiligt war – einen, den er nie gedreht hat.

Am 18. März gaben Kilmers Nachlass und First Line Films bekannt, dass das kommende Drama-Biopic „As Deep as the Grave“ eine KI-generierte Version des verstorbenen Schauspielers zeigen wird. Der Film wird als „Action-Adventure“ beschrieben und erzählt die Geschichte der Archäologen Ann und Earl Morris (gespielt von Abigail Lawrie und Tom Felton), die für ihre Ausgrabungen in Mexiko und im amerikanischen Südwesten von den 1920ern bis in die 1940er Jahre bekannt sind. Laut Pressemitteilung konzentriert sich der Film auf eine Phase, in der das Paar Arizonas Canyon de Chelly erforschte und die Navajo studierten.

Kilmer war als der katholische Priester Father Fintan besetzt worden, konnte das Set jedoch aufgrund seiner Erkrankung und seines schließlichen Todes im Jahr 2025 nie betreten. Wie „Variety“ berichtet, wird der Film generative KI einsetzen, um Kilmers Abbild für seine Performance zu rekonstruieren. Welche Programme dabei zum Einsatz kamen und wie viel Screentime Kilmers KI-Version hat, ist bislang unklar.

Kilmer war involviert

„Als Val vor fünf Jahren an Bord des Projekts kam, identifizierte er sich sofort mit dem historisch-südwestlichen, spirituellen Charakter von Father Fintan und erkannte die Bedeutung, Ann Morris‘ außergewöhnliche Geschichte als erste Archäologin Nordamerikas ins Licht zu rücken“, sagte Coerte Voorhees, Regisseur, Autor und Produzent von „As Deep as the Grave“, in einer Pressemitteilung. „Es war sehr bedauerlich, dass sein damaliger Gesundheitszustand es ihm nicht erlaubte, diese Rolle zu spielen, die ihn spirituell und kulturell so tief angesprochen hatte. Wir fühlen uns geehrt, mit seiner Tochter Mercedes zusammenzuarbeiten, die ihre eigene Erfahrung als Filmemacherin einbringt, um diese Figur so zum Leben zu erwecken, wie wir es uns alle ursprünglich vorgestellt hatten.“

Kilmers Nachlass gibt grünes Licht

Kilmer starb am 1. April 2025 nach einem langen Kampf gegen den Kehlkopfkrebs. Sein Nachlass und seine Tochter Mercedes Kilmer erteilten die Erlaubnis, sein Abbild zu verwenden.

„Mein Vater war ein zutiefst spiritueller Mensch, und diese Geschichte über Entdeckung und Erleuchtung im amerikanischen Südwesten sowie seine besondere Rolle darin haben ihn wirklich berührt“, ergänzte Mercedes in der Pressemitteilung. „Er betrachtete neue Technologien stets mit Optimismus – als Werkzeug, das die Möglichkeiten des Geschichtenerzählens erweitert. Diesen Geist ehren wir alle in diesem Film, in dem er ein unverzichtbarer Teil war.“