Keanu Reeves geht jetzt mit Dogstar voll aufs Ganze

Die wiedervereinte Alternative-Rock-Band Dogstar mit Schauspieler Keanu Reeves am Bass hat ihr neues Album „All in Now“ angekündigt – die zweite LP der Band seit ihrer Rückkehr im Jahr 2023 nach einer zwanzigjährigen Pause.

Vor der Veröffentlichung von Dogstars viertem Studioalbum am 29. Mai hat die Band das Video zur ersten Single und zum Titeltrack „All in Now“ geteilt und eine US-Sommertournee zur Unterstützung des Albums angekündigt.

Reeves und seine Dogstar-Bandkollegen – Schlagzeuger Robert Mailhouse (ebenfalls Schauspieler, der bekanntermaßen in „Seinfeld“ auftrat) und Gitarrist/Sänger Bret Domrose – hatten sich 2023 für ihre ersten Shows seit 2002 wiedervereint, denen sie rasch „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ folgen ließen, ihr erstes neues Album seit „Happy Ending“ aus dem Jahr 2000.

Reeves über das Studio-Comeback

Während Reeves einen Großteil des Jahres 2025 damit verbrachte, neue Projekte von Ruben Östlund und Jonah Hill zu drehen und gemeinsam mit seinem „Bill & Ted“-Co-Star Alex Winter in „Waiting for Godot“ sein Broadway-Debüt zu geben, konnte es der Schauspieler und Bassist kaum erwarten, seine Dogstar-Bandkollegen mit Producer Nick Launay wieder im Studio zu treffen und die Reunion fortzusetzen.

„Wir konnten es verdammt nochmal nicht abwarten“, sagte Reeves in einem Statement. „Persönlich habe ich alles geliebt. Meine Einstellung war: ‚Lass uns hart arbeiten und LOS geht’s.’“ Mailhouse ergänzte: „Das Album setzt die Energie, die im Herzen dieses Albums steckt, wirklich in Szene – und den Spaß, den wir immer beim gemeinsamen Spielen hatten.“

Dogstar wird zwei Shows in Kalifornien spielen, die mit der Veröffentlichung von „All in Now“ zusammenfallen, bevor die Band auf eine Europatournee aufbricht und am 1. August für einen Nordamerika-Abschnitt in die USA zurückkehrt, der in Austin, Texas beginnt und bis zum 3. September läuft.

„All in Now“ Tracklist

Math

This Sphere

All In Now

Exalted

Siren

Punch The Sky

Joy

What Is

The Whisper

Shards of Rain

Shallow Easy

Wing

Dogstar Tourtermine – USA:

