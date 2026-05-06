Dogstar (Keanu Reeves) live in Deutschland: Tickets, Termine, Vorverkauf
Dogstar kommen nach Deutschland und Österreich – alle Infos hier.
Empfehlungen der Redaktion
Dogstar – Gitarrist/Sänger Bret Domrose, Schlagzeuger Robert Mailhouse und Bassist Keanu Reeves – kündigen mit „All In Now“ ihr viertes Studioalbum für den 29. Mai an. Produziert wurde es von Nick Launay (IDLES, Amyl and the Sniffers, Yeah Yeah Yeahs, Nick Cave and the Bad Seeds)
Tracklist
- Math
- This Sphere
- All In Now
- Exalted
- Siren
- Punch The Sky
- Joy
- What Is
- The Whisper
- Shards of Rain
- Shallow Easy
- Wing
Die Platte stellen Dogstar auch in Deutschland und Österreich vor. Es gibt drei Termine in Deutschland und einen in Österreich. Tickets gibt es zurzeit bei Eventim – nur recht teure –, dafür aber als „Upgrade“mit einer „Soundcheck-Experience“. Dann ist man Keanu Reeves also recht nahe.
Wo Sie beim Konzert stehen müssen – rechts, links, Mitte –, um Reeves auch beim Gig nahe zu sein, lesen Sie hier.
UK- und EU-Tourdaten
- Juni – Dublin, Irland – 3Olympia Theatre
- Juni – London, UK – Roundhouse
- Juni – Donington Park, UK – Download Festival
- Juni – Amsterdam, Niederlande – Paradiso
- Juni – Paris, Frankreich – L’Olympia
- Juni – Sierre, Schweiz – Sierre Blues Festival
- Juni – Landgraaf, Niederlande – Pinkpop Festival
- Juni – Hamburg – Große Freiheit 36
- Juni – Berlin – Huxleys Neue Welt
- Juni – Stockholm, Schweden – Gröna Lund
- Juni – Oslo, Norwegen – Tons of Rock Festival
- Juni – Odense, Dänemark – Tinderbox Festival
- Juni – Prag, Tschechien – SaSaZu
- Juli – Köln – Carlswerk Victoria
- Juli – Wiltz, Luxemburg – Festival de Wiltz
- Juli – Werchter, Belgien – Rock Werchter
- Juli – Barcelona, Spanien – Paral·lel 62
- Juli – Madrid, Spanien – Mad Cool Festival
- Juli – Lissabon, Portugal – NOS Alive Festival
- Juli – Rom, Italien – Auditorium Cavea
- Juli – Bari, Italien – Nuova Fiera del Levante
- Juli – Pordenone, Italien – Pordenone Blues & Co. Festival
- Juli – Mailand, Italien – Teatro Arcimboldi
- Juli – Wien, Österreich – Gasometer
- Juli – Budapest, Ungarn – Akvárium Klub
- Juli – Cluj, Rumänien – Electric Castle
Mehr News und Stories