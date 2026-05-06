Dogstar (Keanu Reeves) live in Deutschland: Tickets, Termine, Vorverkauf

Dogstar kommen nach Deutschland und Österreich – alle Infos hier.

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Dogstar Foto: Grape VN. All rights reserved.

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Dogstar – Gitarrist/Sänger Bret Domrose, Schlagzeuger Robert Mailhouse und Bassist Keanu Reeves – kündigen mit „All In Now“ ihr viertes Studioalbum für den 29. Mai an. Produziert wurde es von Nick Launay (IDLES, Amyl and the Sniffers, Yeah Yeah Yeahs, Nick Cave and the Bad Seeds)

Tracklist

  • Math
  • This Sphere
  • All In Now
  • Exalted
  • Siren
  • Punch The Sky
  • Joy
  • What Is
  • The Whisper
  • Shards of Rain
  • Shallow Easy
  • Wing

Die Platte stellen Dogstar auch in Deutschland und Österreich vor. Es gibt drei Termine in Deutschland und einen in Österreich. Tickets gibt es zurzeit bei Eventim – nur recht teure –, dafür aber als „Upgrade“mit einer „Soundcheck-Experience“. Dann ist man Keanu Reeves also recht nahe.

Wo Sie beim Konzert stehen müssen – rechts, links, Mitte –, um Reeves auch beim Gig nahe zu sein, lesen Sie hier.

UK- und EU-Tourdaten

  1. Juni – Dublin, Irland – 3Olympia Theatre
  2. Juni – London, UK – Roundhouse
  3. Juni – Donington Park, UK – Download Festival
  4. Juni – Amsterdam, Niederlande – Paradiso
  5. Juni – Paris, Frankreich – L’Olympia
  6. Juni – Sierre, Schweiz – Sierre Blues Festival
  7. Juni – Landgraaf, Niederlande – Pinkpop Festival
  8. Juni – Hamburg – Große Freiheit 36
  9. Juni – Berlin – Huxleys Neue Welt
  10. Juni – Stockholm, Schweden – Gröna Lund
  11. Juni – Oslo, Norwegen – Tons of Rock Festival
  12. Juni – Odense, Dänemark – Tinderbox Festival
  13. Juni – Prag, Tschechien – SaSaZu
  14. Juli – Köln – Carlswerk Victoria
  15. Juli – Wiltz, Luxemburg – Festival de Wiltz
  16. Juli – Werchter, Belgien – Rock Werchter
  17. Juli – Barcelona, Spanien – Paral·lel 62
  18. Juli – Madrid, Spanien – Mad Cool Festival
  19. Juli – Lissabon, Portugal – NOS Alive Festival
  20. Juli – Rom, Italien – Auditorium Cavea
  21. Juli – Bari, Italien – Nuova Fiera del Levante
  22. Juli – Pordenone, Italien – Pordenone Blues & Co. Festival
  23. Juli – Mailand, Italien – Teatro Arcimboldi
  24. Juli – Wien, Österreich – Gasometer
  25. Juli – Budapest, Ungarn – Akvárium Klub
  26. Juli – Cluj, Rumänien – Electric Castle

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Keanu Reeves Dogstar