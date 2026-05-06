Dogstar (Keanu Reeves) live in Deutschland: Tickets, Termine, Vorverkauf

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Dogstar – Gitarrist/Sänger Bret Domrose, Schlagzeuger Robert Mailhouse und Bassist Keanu Reeves – kündigen mit „All In Now“ ihr viertes Studioalbum für den 29. Mai an. Produziert wurde es von Nick Launay (IDLES, Amyl and the Sniffers, Yeah Yeah Yeahs, Nick Cave and the Bad Seeds)

Tracklist

Math

This Sphere

All In Now

Exalted

Siren

Punch The Sky

Joy

What Is

The Whisper

Shards of Rain

Shallow Easy

Wing

Die Platte stellen Dogstar auch in Deutschland und Österreich vor. Es gibt drei Termine in Deutschland und einen in Österreich. Tickets gibt es zurzeit bei Eventim – nur recht teure –, dafür aber als „Upgrade“mit einer „Soundcheck-Experience“. Dann ist man Keanu Reeves also recht nahe.

Wo Sie beim Konzert stehen müssen – rechts, links, Mitte –, um Reeves auch beim Gig nahe zu sein, lesen Sie hier.

UK- und EU-Tourdaten