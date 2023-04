Keanu Reeves: Wer ist Alexandra Grant, die Frau an seiner Seite?

Selten gibt es Informationen über Keanu Reeves‘ Privatleben. Das hat sich schleichend geändert – und viele amerikanische Medien teilen plötzlich Fakten über die Freundin, die der 58-Jährige schon seit vielen Jahren an seiner Seite hat. Anfangs als Kollegin, nun offiziell auch als Partnerin. Das ist Alexandra Grant:

Grant aus Ohio

Alexandra Grant, geboren am 4. April 1973 in Ohio, ist eine amerikanische Bildende Künstlerin, die Sprache und geschriebene Texte durch Malerei, Zeichnung, Skulptur, Video und andere Medien untersucht. Ihr Vater war ein schottischer Geologieprofessor, ihre Mutter eine amerikanische Professorin für Politikwissenschaften, Diplomatin im Auslandsdienst und Bildungsverwalterin, die in Afrika und im Nahen Osten tätig war. Grant lebt heute in Los Angeles.

Grant – die Kollegin

Reeves und Grant arbeiteten im Jahr 2011 an einem „Bilderbuch für Erwachsene“, „Ode To Happiness“. Er schrieb die Texte, sie steuerte die Illustrationen bei. Ein paar Jahre später, im Jahr 2016, folgte das Buch „Shadows“. 2017 gründete Grant zusammen mit der Designerin Jessica Fleischmann und Keanu Reeves einen kleinen Verlag namens „X Artists Books“, manchmal abgekürzt als „XAB“.

Grant – die Geliebte

Der Hollywood-Schauspieler teilt selten etwas aus seinem Privatleben. Lange Zeit lief es nicht gut für ihn. Im Jahr 1999 brachte seine damalige Freundin Jennifer Syme eine Totgeburt zur Welt, wenig später verstarb sie selbst, bei einem Autounfall. Er tat sich schwer danach, Bindungen aufzubauen.

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin „Poeple“ erzählte Reeves von seinem Liebesleben mit Alexandra Grant. Die Frage nach seinem letzten Glücksmoment beantwortete er mit: „Vor ein paar Tagen mit meinem Schatz“ – Reeves und Grant seien „im Bett“ und „miteinander verbunden“ gewesen. „Wir haben gelächelt, gelacht und gekichert. Wir fühlten uns großartig. Es war einfach sehr schön, zusammen zu sein.“

Grant – die Künstlerin

Im Jahr 2007 hatte Grant ihre erste Einzelausstellung im Museum of Contemporary Art (MOCA) in Los Angeles, kuratiert von Alma Ruiz. Die französische Schriftstellerin und Philosophin Hélène Cixous hat Grant inspiriert. Grants Kunstwerke wurden im Jahr 2008 in Tel Aviv in einer Ausstellung mit mehreren Künstlern gezeigt, die den Titel „From and About Place: Kunst aus Los Angeles“ tragen. Die Künstlerin hat daraufhin in Museen rund um den Globus ausgestellt, darunter im Contemporary Museum in Baltimore und im Los Angeles County Museum of Art.

Grant – die Lehrerin

Alexandra Grant hat als Akademikerin gearbeitet. Von 2009 bis 2011 war sie zum Beispiel außerordentliche Professorin am Art Center College of Design (Pasadena, Kalifornien).

Grant – die Vermählende

Nebenbei scheint Grant gelegentlich auch noch Freunde zu vermählen, wie ihr Instagram-Account zeigt. Dort ist ein Foto zu sehen, in dem sie ihre Freunde Ginna und Edwin in den Bund der Ehe führt.

Aber auch von Grants Gatten gibt es Neues zu vermelden: Seit dem 23. März ist Keanu Reeves mit seinem neuen Film „John Wick: Kapitel 4“ wieder im Kino zu sehen.