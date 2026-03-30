Kommentar: Der Aufstieg der digitalen Oligarchie

Am 11. Januar 1994 fuhr ich zur Royce Hall der UCLA, um Vizepräsident Al Gore als Hauptredner der Information Superhighway Conference zu hören. Ich steckte damals in den frühen Zügen des Aufbaus von Intertainer, das zu einem der ersten Video-on-Demand-Unternehmen werden sollte. Die 2.000 Menschen, die sich in diesem Auditorium drängten, wussten es nicht, aber sie überschritten gerade eine Schwelle. Die Rednerliste las sich wie ein Who’s Who der Industriemacht: TCI-Chef John Malone, Rupert Murdoch, Sonys Michael Schulhof, Barry Diller von QVC. Sie zählten zu den reichsten und einflussreichsten Figuren der amerikanischen Kommunikationsbranche. Heute sind ihre vereinten Kräfte und Vermögen eine Rundungsstelle neben Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Jensen Huang, Jeff Bezos und Marc Andreessen. Die Welt, in die die Hollywood-Mogule damals hinausgingen, war in keinem wesentlichen Sinne mehr dieselbe, die sie zuvor gekannt hatten.

Gores UCLA-Rede liest sich heute wie ein selbstsicherer Moment in der frühklintonischen Fantasie einer gesteuerten Modernisierung: die Annahme, dass ein leicht gelenkter Markt, durch die richtigen „Anreize“ beflügelt, dazu gebracht werden könnte, ein neues bürgerliches Gemeinwesen zu bauen. Er rahmte das gesamte Projekt als öffentliche Infrastruktur mit privatem Kapital und bestand darauf, dass „die Nation private Investitionen braucht, um den Aufbau der National Information Infrastructure abzuschließen. Und Wettbewerb ist das entscheidende Mittel, um diese privaten Investitionen zu fördern.“

Was im Rückblick auffällt, ist nicht die Technikbegeisterung, sondern die unbekümmerte Gewissheit, dass „Wettbewerb“ Pluralismus und Zugang sichern würde – dass staatlich konzipierte Marktregeln das Entstehen von Engpässen und privaten Mautstellen verhindern könnten. Die tatsächliche Entwicklung des Internets – hin zu einem Gefüge, das auf jeder Ebene von einer Handvoll Unternehmen beherrscht wird, von Netzbetreibern über Plattformen bis zu Werbevermittlern – macht die Szene beinahe allegorisch: eine Regierung, die Wettbewerb als Garant der Offenheit besingt und dabei in der Praxis jene konsolidierte, quasi-monopolistische Ordnung mit aus der Taufe hebt, die genau die Öffentlichkeit, die sie zu schaffen glaubte, am Ende einengen und privatisieren würde.

In den 150 Jahren seit der Industriellen Revolution hatten die Amerikaner darauf vertraut, dass Wissenschaft und Technologie die Nation zusammenhalten würden, so wie einst Eisenbahnen und Telegraf ihre kontinentalen Weiten überbrückt hatten. Der Historiker John P. Diggins beobachtete, dass „während die Natur der Politik in Amerika Spaltung und Konflikt implizierte, die Wissenschaft als Quelle von Zusammenhalt und Konsens galt“. Dieser Glaube stand kurz davor, auf eine harte Probe gestellt zu werden.

Der Telecommunications Act von 1996

Innerhalb von zwei Jahren arbeiteten Gore und Newt Gingrich gemeinsam am Telecommunications Act von 1996 – und tief darin vergraben lag eine Bestimmung, Section 230, die folgenreicher werden sollte als alles andere in diesem Gesetz. Sie gewährte den neuen Plattformen einen Haftungsschutz, den kein anderes Unternehmen in Amerika genoss: Immunität gegenüber der Verantwortung für Inhalte, die ihre Nutzer erzeugten, moderierten oder verbreiteten. Der Effekt war, den Architekten des digitalen Zeitalters eine Lizenz zum Bauen ohne Verpflichtung auszustellen. Willkommen im Wilden Westen – die Plattformen besitzen den Sheriff.

Was folgte, war eine Ära der rücksichtslosen Akkumulation. 1994 war das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen Amerikas Exxon, bewertet mit 34 Milliarden Dollar. Heute ist Google 3,7 Billionen Dollar wert. Und als Donald Trump im Januar 2025 seinen Amtseid ablegte, flankiert von genau jener technokratischen Elite, deren Vermögen jenseits jedes Präzedenzfalls gewachsen war, zeichnete sich die Möglichkeit ab, dass die vorangegangenen zehn Jahre sich zu einem Begriff kristallisierten: Technofaschismus – eine autoritäre, korporatistische Ordnung, in der eine schmale Kaste technokratischer Eliten digitale Infrastruktur und künstliche Intelligenz einsetzt, um Regierungshandeln zu automatisieren, Überwachung zu intensivieren und demokratische Rechenschaftspflicht auszuhöhlen – und das alles, während sie ihre Herrschaft als neutrale Anwendung von Expertise darstellt.

Seit einem Jahrzehnt schreibe ich über die beinahe theologische Kluft zwischen zwei konkurrierenden Glaubenssätzen. Das Evangelium der Nostalgie verspricht, Amerika wieder großartig zu machen – seine Grundlogik lautet, dass das Amerika der 1950er-Jahre, als die Annahmen weißer Männer von People of Color, Frauen, Einwanderern oder queeren Menschen noch unangefochten blieben, eine stabilere und überschaubarere Welt war, die es zurückzugewinnen gilt. Das Evangelium des Fortschritts, wie Andreessen es formuliert hat, hält daran fest, dass „es kein materielles Problem gibt – ob von der Natur oder von der Technologie geschaffen –, das sich nicht mit noch mehr Technologie lösen ließe“. Seine Grundlogik ist schlichter: Hört auf zu klagen. Stagnierende Löhne, durch soziale Medien angetriebene psychische Erkrankungen, sinkende Wohneigentumsquoten, ein sich erwärmender Planet – mag sein, aber wir haben immerhin iPhones. Doch der Philosoph Antonio Gramsci hatte diese Dialektik bereits 1930 vorausgesehen: „Das Alte stirbt, und das Neue kann nicht geboren werden. In diesem Interregnum zeigen sich viele kranke Symptome.“

„Stagnierende Löhne, durch soziale Medien angetriebene psychische Erkrankungen, sinkende Wohneigentumsquoten, ein sich erwärmender Planet – mag sein, aber wir haben immerhin iPhones.“

Nach den enttäuschenden Midterm-Ergebnissen der Republikaner 2022 forderte Thiel eine Partei, die „den Priester, den General und den Millionär“ vereinen könne – eine Formel, die sich im Nachhinein als präziser Bauplan für Trumps zweite Amtszeit liest: christlicher Nationalismus, Militärgewalt im In- und Ausland und eine Finanzoligarchie, mächtig genug, um den Staat zu lenken. Bis zur Wahl 2024 hatten das Evangelium der Nostalgie und das Evangelium des Fortschritts einen kurzfristigen Pakt geschlossen, um Trump zu wählen. Das Ergebnis ist der Aufstieg einer Oligarchie von weniger als 20 amerikanischen Familien.

Der kopernikanische Moment

Ein tiefes Unbehagen zieht sich heute unter unserer Gesellschaft hindurch. So wie Nikolaus Kopernikus die Erde aus dem Mittelpunkt des Kosmos verdrängte, verdrängen wir nun den Menschen aus dem Mittelpunkt des Bewusstseins. Neue Erkenntnisse über Kognition bei anderen Tieren und Organismen – träumende Tintenfische, zählende Bienen, Bäume, die sich an Dürren erinnern – legen nahe, wie Michael Pollan geschrieben hat, dass Denken und Fühlen keine menschlichen Monopole sind, sondern Eigenschaften des Lebens selbst. Die erste kopernikanische Revolution demütigte unsere Astronomie; die zweite droht, unser Selbstverständnis zu erschüttern.

Doch die Erkenntnis trägt ihre eigene Angst in sich. Wenn der Geist nicht länger unser exklusives Erbe ist – was wird aus diesem Erbe, wenn Maschinen beginnen, ihn nachzuahmen? Künstliche Intelligenz stellt nicht nur eine technische, sondern eine metaphysische Herausforderung dar. Sie fragt, ob Bewusstsein ohne Verletzlichkeit existieren kann – ohne den Puls und die Gefährdung eines Lebens, das verloren gehen kann. Der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Damasio erinnert uns daran, dass das Gehirn sich entwickelt hat, um dem Körper zu dienen, dass Bewusstsein im Fühlen beginnt. Maschinen kennen, wie ausgeklügelt sie auch sein mögen, keinen Hunger, keinen Schmerz, kein Begehren. Im menschlichen Sinne bewusst zu sein bedeutet, an der Notwendigkeit teilzuhaben – vom eigenen Schicksal gehalten zu werden.

Die eigentliche Gefahr besteht nicht darin, dass Maschinen uns ähnlich werden, sondern dass wir ihnen ähnlich werden: effizient, gefühllos, exquisit programmierbar. Ein Volk, das sich ans Passivwerden gewöhnt und auf Konsum optimiert hat, könnte irgendwann die Arbeit des gemeinsamen Weltenbauens vergessen. Was einst der Politik gehörte – die schöpferische Arbeit am kollektiven Schicksal – wurde stillschweigend der Unternehmenslogik des Algorithmus überlassen. Das Ergebnis ist keine Aufklärung, sondern Einfriedung: eine Gesellschaft, die für alles wach ist, nur nicht für sich selbst.

„Die eigentliche Gefahr besteht nicht darin, dass Maschinen uns ähnlich werden, sondern dass wir ihnen ähnlich werden: effizient, gefühllos, exquisit programmierbar.“

Dieses Interregnum ist also keine Pause, sondern ein Bruch – eine aufgehängte Zeit, in der Institutionen noch stehen, aber nicht mehr überzeugen, in der die Zukunft in Formen ankommt, die niemand ganz beabsichtigt hat. Was für meine Generation als optimistischer Traum einer Kommunikationsrevolution begann, ist zu einem allgemeinen Zustand des amerikanischen Lebens gereift: eine digitale Oligarchie, treibend zwischen den Ordnungen, mit enormer Macht ausgestattet, aber unsicher, wem oder was sie dient. Einige von uns erahnten das schreckliche Risiko, als es noch nur ein Risiko war – dass die Prinzipien der Kleptokratie zu Amerikas eigenen werden könnten. Diese düstere Vision kommt jetzt, in Echtzeit, in der Person Trumps an. Wie David Frum im „The Atlantic“ schrieb: „Die Dreistigkeit der derzeit stattfindenden Selbstbereicherung ähnelt nichts aus einem früheren Weißen Haus, sondern eher der Korruption einer postsowjetischen Republik oder eines postkolonialen Staates.“ Und die technofaschistischen Oligarchen stehen am Trog und warten, gefüttert zu werden.

Überwachung und Simulation

Das erste klare Zeichen, dass das Versprechen des digitalen Gemeinwesens sauer geworden war, kam mit Edward Snowdens Enthüllungen 2013, als die Amerikaner erfuhren, dass Google und Facebook dem Sicherheitsstaat ihre Hintertüren geöffnet hatten. Was als Architektur der Verbindung vermarktet worden war, entpuppte sich auch als Infrastruktur der Überwachung.

Mitte der 2020er-Jahre hatte sich die Angst zur Gewohnheit verhärtet. Eine YouGov-Umfrage von 2025 ergab, dass fast ein Viertel der Amerikaner zugab, eigene Beiträge oder Nachrichten zensiert zu haben, aus Angst, beobachtet oder gedoxt zu werden. Überwachung brauchte kein Klopfen mehr an der Tür. Das bloße Bewusstsein eines beobachtenden Auges erledigte die Arbeit. Was einmal ein öffentlicher Platz gewesen war, hatte sich fast unmerklich in ein Panoptikum der Selbstzensur verwandelt.

In diesen Apparat trat eine neue Klasse privater Aufseher. Palantir, das Datamining-Unternehmen, das Thiel mitgegründet hatte, wuchs von einem Antiterrorismusinstrument zu einer allgemeinen Maschine zur Verknüpfung persönlicher Informationen heran – Steuererklärungen, Spuren in sozialen Medien, der bürokratische Abfall des Alltags. Insider warnten, dass Daten, die Bürger dem IRS oder der Sozialversicherung für grundlegende Verwaltungszwecke überlassen hatten, für weit eingriffsintensivere Zwecke neu kombiniert werden könnten. Es ging nicht nur darum, dass wir beobachtet wurden, sondern dass wir lesbar gemacht wurden – sortiert, bewertet und klassifiziert auf eine für uns unsichtbare Weise. Wie Anthropic-CEO Dario Amodei der „New York Times“ sagte, wird der im Vierten Zusatzartikel verankerte Schutz vor willkürlichen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durch KI faktisch ausgehebelt:

Es ist nicht illegal, überall im öffentlichen Raum Kameras aufzustellen und jedes Gespräch aufzuzeichnen. Es ist ein öffentlicher Raum – man hat dort kein Recht auf Privatsphäre. Aber heute könnte die Regierung das alles nicht aufzeichnen und auswerten. Mit KI, der Fähigkeit, Sprache zu transkribieren, sie zu durchsuchen und alles zu korrelieren, könnte man sagen: Diese Person ist Mitglied der Opposition – und eine Karte aller 100 Millionen erstellen. Und so: Werden Sie den Vierten Zusatzartikel zur Farce machen, indem die Technologie technische Umgehungswege findet?

Wir erleben den ersten ernsthaften moralischen Kampf des KI-Zeitalters, und seine Frontlinien verlaufen mitten durch die Vorstandsetagen des Silicon Valley. Anthropic zog sie als Erstes. Das Unternehmen weigerte sich, seine Systeme im Namen der Sicherheit gegen die amerikanische Öffentlichkeit einzusetzen, und lehnte es ab, dem Pentagon zu erlauben, seine KI in autonome Waffen einzubinden, die ohne menschliche Genehmigung identifizieren und töten können. Für das Verteidigungsministerium, das gewohnt war, Gehorsam zusammen mit Verträgen einzukaufen, grenzte der Gedanke, dass ein Lieferant moralische Grenzen für den militärischen Einsatz setzen könnte, an Ungehorsam. Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte Anthropic zu einem Lieferkettenrisiko für die nationale Sicherheit. Präsident Trump bezeichnete das Unternehmen auf Truth Social als „radical woke“ und wies Bundesbehörden an, seine Technologie nicht mehr zu nutzen. Anthropic war faktisch auf eine schwarze Liste gesetzt worden – wegen Gewissenhaftigkeit.

„Wir erleben den ersten ernsthaften moralischen Kampf des KI-Zeitalters, und seine Frontlinien verlaufen mitten durch die Vorstandsetagen des Silicon Valley.“

Was dann geschah, offenbarte etwas Wichtiges über die moralische Landschaft der KI-Branche. OpenAI, das sich öffentlich so positioniert hatte, als teile es Anthropics rote Linien – Sam Altman hatte darauf bestanden, auch sein Unternehmen lehne Massenüberwachung im Inland und vollständig autonome Waffen ab –, bewegte sich rasch, um das Vakuum zu füllen. Während Anthropic in Washington, D.C. eingefroren wurde, verhandelte OpenAI still und leise einen eigenen Deal mit dem Pentagon und unterzeichnete ihn, wodurch dem Verteidigungsministerium Zugang zu seinen Modellen für den Einsatz in klassifizierten Umgebungen gewährt wurde. OpenAI veröffentlichte dann einen Blogpost mit einem pointierten Einschub: „Wir wissen nicht, warum Anthropic diesen Deal nicht abschließen konnte, und wir hoffen, dass sie und weitere Labs ihn in Betracht ziehen werden.“ Das Unternehmen, das im Prinzip Seite an Seite mit Anthropic gestanden hatte, hatte in der Praxis Anthropics Ausschluss genutzt, um den Auftrag zu kapern.

Der Gegenwind kam schnell – und von innen. Caitlin Kalinowski, die seit Ende 2024 OpenAIs Hardware- und Robotikteams geleitet hatte, gab öffentlich ihren Rücktritt bekannt. Ihre auf X und LinkedIn veröffentlichte Erklärung war knapp und präzise: „KI hat eine wichtige Rolle für die nationale Sicherheit. Aber die Überwachung von Amerikanern ohne richterliche Aufsicht und tödliche Autonomie ohne menschliche Genehmigung sind Linien, die mehr Abwägung verdient hätten, als sie bekamen. Hier ging es um Prinzipien, nicht um Personen.“

Die Formulierung war sorgfältig, ihren früheren Kollegen gegenüber beinahe penibel fair. Aber die Substanz war vernichtend. Eine leitende technische Führungskraft, die ihre Karriere damit verbracht hatte, die physischen Systeme zu bauen, durch die KI auf die reale Welt trifft, war zu dem Schluss gelangt, dass OpenAI Linien überschritten hatte, die es öffentlich versprochen hatte nicht zu überschreiten – und das ohne die interne Abwägung, die diese Linien verdient hätten. Einige Nutzer kündigten ihre ChatGPT-Abonnements aus Protest. Claude, Anthropics KI-Assistent, wurde zur meistgeladenen kostenlosen App im Apple App Store und verdrängte ChatGPT. Der Markt hatte auf seine Weise ein Urteil gesprochen.

Was die Episode aufdeckte, ist die Hierarchie der Druckkräfte, die in diesem Moment auf jedes KI-Unternehmen wirken. Altmans öffentliche Aussagen und OpenAIs private Verhandlungen bewohnten verschiedene moralische Universen, und die Lücke zwischen ihnen ist ein Maß dafür, wie schnell Prinzipien unter dem kombinierten Gewicht von Regierungsaufträgen, Wettbewerbsangst und der berauschenden Nähe zur Macht nachgeben. Hegseth und Trump haben das klarstmögliche Signal gesendet: Unternehmen, die Grenzen ziehen, werden bestraft; Unternehmen, die sie verwischen, werden belohnt. Das Ergebnis dieses ersten moralischen Kampfes des KI-Zeitalters wird die Gestalt jedes weiteren Kampfes maßgeblich prägen.

Doch das Auslöschen ist in diesem Fall nicht beiläufig – es ist das Geschäftsmodell. Die Fragen, die getrennt erscheinen – wer die Waffen kontrolliert, wer die Bürger beobachtet, wer die Kultur besitzt, wessen Arbeit die Maschine trainiert –, sind in Wirklichkeit eine einzige Frage, die uns allen auf einmal gestellt wird: ob die Menschheit die Autorin ihrer eigenen Geschichte bleiben wird oder still aus ihr herausgeschrieben wird.

Der Pakt der Technokraten

Künstliche Intelligenz funktioniert in dieser Landschaft nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Ideologie. Die Systeme, die heute unsere Nachrichten zusammenfassen, unsere Tests bewerten und unsere Bilder erzeugen, sind vollständig aus angesammeltem menschlichem Ausdruck gebaut, werden aber als Ersatz für die langsame, eigenwillige Arbeit des Denkens gefeiert. Sie sind darauf ausgelegt, zu remixen statt zu erschaffen; sie automatisieren Stil, während sie Risiko aushöhlen. Die Folge ist eine Flut synthetischer Texte und Bilder, die sich wie Kultur anfühlt, aber keine Narben der Erfahrung trägt. Jeder mit einem Prompt kann die Oberfläche von Kunstfertigkeit simulieren und damit die Unterscheidung zwischen dem Gestalteten und dem bloß Produzierten weiter einebnen.

Wir müssen darauf bestehen, dass das menschliche Selbst mehr ist als ein Aufflackern von Schaltkreisen oder ein Echo des Reizes – daran festhalten, dass unser Bewusstsein nicht auf Mechanismus reduzierbar ist, dass unsere Kunst, unsere Musik, unsere Fähigkeit zu Schönheit und Trauer eine Würde tragen, die keine Maschine fälschen kann. Wir müssen uns eine Zukunft vorstellen, in der die Menschheit ihre eigene Schöpfung noch regiert – nicht als Objekt ihrer Erfindungen, sondern als deren Autorin und Maßstab. Eine Welt, die Konsum statt Sinn anbietet, beschwört eine andere und zerstörerischere Art von Unruhe herauf.

Die Umrisse dieser Unruhe waren bereits Mitte des Jahrzehnts erkennbar. In Arbeitsmarktberichten und Think-Tank-Bulletins ließ sich die stille Demontage der Welt der Wissensarbeit nachverfolgen. Junge Absolventen, gut ausgebildet und tief verschuldet, entdeckten, dass die Jobs, auf die sie sich vorbereitet hatten, nicht mehr in vertrauter Form existierten; ganze Kategorien administrativer und kreativer Arbeit wurden von KI absorbiert oder um deren Effizienz herum neu gestaltet. Kommentatoren sprachen von einer „KI-Jobapokalypse“ nicht als Metapher, sondern als demografische Tatsache – eine gebildete Schicht, die nach unten abgleitet, deren Ambitionen in Prekarität kollabieren. Die Geschichte warnt: Wenn ein Überschuss an Gebildeten auf einen Mangel an Möglichkeiten trifft, folgen Turbulenz und Unruhe. Die Sachbearbeiter und Praktikanten der Wissensökonomie können zu den Dissidenten einer neuen Ära werden.

Flucht der Technokraten

Doch viele der Technokraten ahnen bereits, was kommt, und bereiten lieber ihre Fluchtwege vor. Sie kaufen Anwesen in Neuseeland, sichern sich Landebahnen in abgelegenen Tälern, befestigen Güter auf fernen Inseln, bestückt und verkabelt für den Belagerungsfall. Die Geste verrät alles: Auch sie rechnen mit dem Sturm. Sie gedenken ihn nur aus sicherer Distanz zu beobachten – jenseits der Reichweite der Absolventen, der Aufsteiger, der verdrängten Millionen, die in der Welt leben werden, die ihre Maschinen geschaffen haben. In dieser Distanz – der Kluft zwischen denen, die Ausgänge bauen, und denen, die nirgendwo hingehen können – nimmt das Interregnum seine erkennbarste Gestalt an: eine Gesellschaft, die mit wachsender Ungeduld und Wut auf eine neue Ordnung wartet, die noch nicht eingetroffen ist.

Sean O’Brien, Präsident der Teamsters, sagte kürzlich etwas über KI und Arbeit, das wie ein Druckabfall in der Luft hängt: Ausgerechnet jene, die wirtschaftliche Gefahr nie kannten, werden demnächst spüren, was es bedeutet, schutzlos zu sein – ohne Dämmung gegen das Wetter des Marktes zu leben. Laut „New York Times“ „schnellte die Arbeitslosenquote unter Hochschulabsolventen zwischen 22 und 27 Jahren Ende letzten Jahres auf 5,6 Prozent hoch“.

Dreißig Jahre lang hat sich das Land immer weiter von der Welt der Dinge entfernt. Die alte Wirtschaft der Materie – der Werkzeuge, Fabriken und physischen Produktion – wurde schrittweise gegen eine Wirtschaft der Zeichen eingetauscht. Wir lernten zu glauben, dass die Zukunft denen gehört, die im Abstrakten handeln: den Verwaltern von Systemen, den Manipulatoren von Symbolen, den Hütern der Information. Dieser Glaube wurde zum moralischen Kern der professionellen Klasse. Denken war edel; Machen war veraltet.

Jahrzehntelang beobachtete die professionelle Klasse, wie die industrielle Welt ausgehöhlt wurde, und verwechselte das Schauspiel mit der Bestätigung ihrer eigenen Dauerhaftigkeit. Sie verwechselte Ausnahme mit Schicksal. Jetzt kommt die Korrektur – nicht vom Werkstor, sondern aus den Schaltkreisen.

Das ist eine Bedeutung des Interregnums: eine Pause, in der die alten Klassenmythen nicht mehr mit der materiellen Realität übereinstimmen und noch keine neue Geschichte Gestalt angenommen hat. In dem Raum dazwischen entdecken Menschen, die sich einst als Autoren der Zukunft fühlten, dass sie auch Figuren waren, eingeschrieben in ein Drehbuch, dessen Logik sie nicht vollständig kontrollierten.

Und doch existiert ein anderer Weg, wenn wir die Vorstellungskraft aufbringen, ihn zu gehen. Statt einen zum Scheitern verurteilten luddistischen Widerstand zu leisten, könnten wir einen großen Pakt mit den Architekten der neuen Ordnung anstreben – direkte Verhandlungen mit Big Tech über die politischen Bedingungen des Übergangs. Die Frage ist nicht, ob KI aufgehalten werden kann; das kann sie nicht. Die Frage ist, ob ihre Früchte geteilt werden können.

„Die Frage ist nicht, ob KI aufgehalten werden kann; das kann sie nicht. Die Frage ist, ob ihre Früchte geteilt werden können.“

Wie viel von dem enormen Einkommensstrom, der durch die Plattformen und Hyperscaler fließt, könnte in einen Staatsfonds umgeleitet werden, eine gemeinsame Dividende für jene, deren Arbeit verdrängt wurde? Anthropics Amodei hat eine Steuer von drei Prozent auf KI-Einnahmen vorgeschlagen, um diesen Fonds zu speisen. Es ist ein Moment, der weniger nach Reinheit als nach Verhandlung verlangt – eine unbehagliche, aber bewusste Partnerschaft zwischen Humanisten und Technologen, die darauf abzielt, eine frustrierte Absolventenklasse davon abzuhalten, zum Rohmaterial eines größeren revolutionären Zusammenbruchs zu werden.

Marshall McLuhan glaubte, dass neue Medien einen „überwältigenden, zerstörerischen Strudel“ schufen, in den wir gegen unseren Willen hineingezogen wurden. Aber er glaubte auch an einen Ausweg. „Die absolute Unentbehrlichkeit des Künstlers“, schrieb McLuhan, „liegt darin, dass er allein in der