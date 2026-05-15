Helena von Troja war schon immer ein Kind ihrer Zeit – egal was Rassisten denken

In der Eröffnungsszene von Homers „The Odyssey“ beklagt Zeus gegenüber seiner Lieblingstochter Athene, dass die Sterblichen es lieben, den Göttern die Schuld an ihren Problemen zu geben – dabei seien sie selbst die Ursache des meisten Unheils.

„Seht, wie die Menschen die Götter anklagen! Von uns, so sagen sie, stammt alles Unheil. Doch durch ihre eigene Verkehrtheit, und weit über das ihnen Bestimmte hinaus, häufen sie Leid auf sich“, ruft der Herr des Olymp. Die Menschheit, durch ihre eigene Torheit, ihre Obsessionen, Impulse und Schwächen, richtet sich selbst zugrunde. Von persönlichem Schmerz über zwischenmenschliche Konflikte bis hin zu epochalen Kriegen und Gräueltaten – die Klage reicht weit über das Epos selbst hinaus.

Diese Woche war das alles auf X zu besichtigen, einer Plattform, die sich Homer nie hätte vorstellen können. Milliardär Elon Musk und eine Schar verwirrter Rassisten haben sich in einen Furor hineingesteigert – ausgelöst durch das Casting der Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o als Helena von Troja in Christopher Nolans kommendem Film „The Odyssey“.

Nyong’os Hautfarbe als Problem

Ihr Hauptkritikpunkt: Nyong’o ist Schwarz. Dieselbe Beschwerde hatte die hyperonline Rechte bereits gegen Adaptionen von „Snow White“, „The Little Mermaid“ und andere Verfilmungen von Mythen und Märchen vorgebracht, in denen People of Color auftreten. Es ist eine besonders absurde Form der Empörung über fiktive Figuren – um Homer zu zitieren – die einzig und allein durch „ihre eigene Verkehrtheit“ entsteht.

Musk beschwerte sich auf X, Nolan „pisse auf Homers Grab“, indem er jemand anderen als eine weiße Frau besetze, und kommentierte das Posting eines anderen Nutzers, der Nolans Casting-Entscheidung als zerstörerische Bedrohung für „die westliche Zivilisation und alles, was zu ihrer Entstehung beigetragen hat“, bezeichnete, mit einem schlichten „true“.

Die Sache ist die: Die Zivilisationen, die Homer in seinen beiden großen Epen „The Iliad“ und „The Odyssey“ beschreibt, unterscheiden sich grundlegend von den visuellen Darstellungen, die dem westlichen Publikum von der europäischen Renaissance bis heute präsentiert wurden. Homer lebte angeblich im 8. Jahrhundert, einer Zeit, in der die visuelle Sprache des Geschichtenerzählens noch sehr begrenzt war. Die Epen wurden gesprochen und aufgeführt. Einzelne Szenen sind manchmal auf Töpferwaren oder erhaltenen Fresken und Mosaiken zu sehen. Das erste schriftliche Fragment der „Odyssey“ – entstanden in Ägypten – wurde rund 500 Jahre nach der Entstehung des lyrischen Gedichts niedergeschrieben. Erst im 17. Jahrhundert legte George Chapman die ersten vollständigen englischen Übersetzungen von „The Iliad“ und „The Odyssey“ vor.

In jedem Interpretations- oder Übersetzungszyklus fließen – bewusst oder unbewusst – die eigenen Vorurteile der Klassizisten und Künstler sowie der Zeitgeist ihrer Epoche in ihre Arbeit ein. Der Trojanische Krieg und die griechischen Königreiche, die den Schauplatz der homerischen Epen bilden, erstreckten sich über den östlichen Mittelmeerraum und Nordafrika. Die Menschen, die dort lebten, waren vielfältig – und keineswegs, wie die großen Meister Europas sie später darstellten, eine Rasse lilienweißer, errötender Arier mit schöner Brust oder der Muskulatur eines Bodybuilders.

Helena als Projektionsfläche

Die Darstellung Helenas ist komplex. Sie entstand durch das gesprochene Wort – eine mythische spartanische Schönheit, die sich jeder, der dem Epos lauschte, als seine eigene idealisierte, zur Sterblichen gewordene Göttin vorstellen konnte. Damals war sie wohl eine leicht verklärte Version des hübschesten Mädchens auf dem Markt, eine Leerstelle für Schönheitsideale, die über mehr als 3.000 Jahre hinweg und durch alle Kulturen und Gesellschaften hindurch fortgeschrieben wurde. Frühe Darstellungen zeigen eine lakonische Frau mit dunklem Haar. Die Beschreibungen in der homerischen Mythologie und anderen Quellen weichen in Bezug auf Augenfarbe, Haar und Teint voneinander ab. Oft wird sie als stark, athletisch und sogar muskulös dargestellt – wie es von den Frauen Spartas erwartet worden wäre.

In der europäischen Renaissance näherten sich Künstler – leicht irregeführt durch die weißen Marmorstatuen, die von den Gesellschaften, die sie abzubilden versuchten, einst bunt bemalt worden waren – der berühmten Königin mit ihren eigenen Vorstellungen außergewöhnlicher Schönheit. Englische Übersetzungen von „The Iliad“ und „The Odyssey“ nahmen sich die Freiheit, griechische Begriffe für hellere Hauttöne als Hinweis auf blonde Weißheit zu deuten. Die Epoche brachte Darstellungen Helenas hervor, die fast durchweg blondes, blauäugiges Aussehen mit sanft-femininer Erscheinung zeigen. Die Götter des hellenistischen Pantheons erfuhren eine ähnliche Behandlung. Sandro Botticellis „Die Geburt der Venus“ zeigt die Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und des Begehrens mit vielen der gleichen Merkmale, die sich in zeitgenössischen Visualisierungen Helenas finden.

Im Jahr 2004 lieferten der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen und Drehbuchautor David Benioff jene Version Helenas, die den meisten modernen Zuschauern vertraut ist. Der Film „Troy“ – eine perücken- und sexlastige Verarbeitung von „The Iliad“ mit Brad Pitt als Achilles und Diane Kruger als Helena – präsentierte eine Helena, die wie alle Helenas vor ihr ein Kind ihrer Zeit war: das frühe-2000er-Jahre-Ideal von schlank-aber-kurvig (die üppigen Rundungen, die Jacques-Louis David und Guido Reni noch gemalt hatten, waren verschwunden), mit eisblondem Haar, klaren blauen Augen und einem zum Dahinschmelzen schönen Orlando Bloom als Paris.

Anachronismus war immer erlaubt

„Troy“, noch immer der direkteste Vergleichspunkt zu Nolans kommendem „The Odyssey“, war ein durch und durch anachronistischer Film. Er nahm sich unzählige künstlerische Freiheiten, um die Geschichte für das Publikum verdaulicher zu machen – sehr zum Ärger von Klassizisten und Historikern. Die Götter fehlen völlig. Patroklos wurde als Achilles‘ Cousin umgedeutet, um die historischen Debatten über die mögliche sexuelle Beziehung zwischen den beiden Kriegern zu umgehen. Paris und Helena entkommen in eine vermeintlich glückliche Zukunft, ihre Feinde tot oder anderweitig beschäftigt. In der Mythologie wird Helena zu ihrem Mann zurückgebracht und Paris fällt im Kampf.

Irgendwie hat Musk – der sich selbst als glühenden Verehrer von „The Iliad“ bezeichnet und angeblich auf historische Genauigkeit pocht – „Troy“ wiederholt als „epischen“ Film gelobt, während er Nolan gleichzeitig vorwirft, auf Homers Grab herumzutrampeln.

„Troy“ flacht Helena, wie viele andere Werke über sie, zu einer bloßen Chiffre für eine sehr schöne Frau ab, die alle begehren. Der Film streicht die Tragödie ihrer Mythologie heraus. Sie war eine Frau, die – bei aller unbestreitbaren Schönheit – von einer Göttin gleichsam verflucht wurde, als Belohnung für Paris. Als Kind wurde sie von Theseus entführt. Sie war gezwungen, ihr eigenes Kind zurückzulassen und zuzusehen, wie ein einst stabiles Königreich zerbröckelte, weil ihr Mann einen politischen Pakt einlöste, den ihr Vater geschlossen hatte, als sie noch jung war. Selbst als Helena von Schuld und Schmerz über das zerrissen wird, was den Trojanern in ihrem Namen geschieht, demütigt und drangsaliert Aphrodite sie weiter, damit sie dem kindischen, feigen Paris als emotionale Stütze dient.

Helenas Rolle in der Odyssee

In „The Odyssey“ spielt Helena nur eine kleine Rolle. Nach ihrer Rückkehr nach Sparta besucht Odysseus‘ Sohn Telemachos sie und Menelaos, um Informationen darüber zu erhalten, was nach dem Krieg mit seinem Vater geschehen ist. Helena erzählt von Odysseus‘ List – und mischt in einem Moment, der an eine Hexenküche erinnert, heimlich Drogen in den Wein der Tischgesellschaft, die allen Schmerz und alle Trauer für eine Weile nehmen sollen.

Eine dunkelhäutige Helena wäre in keiner Adaption der homerischen Epen fehl am Platz. In ihrem Kern ist sie ein Spiegel, durch den das Publikum aufgefordert wird, sein eigenes romantisches Schönheitsideal zu erblicken. Sie ist eine Frau, die in ihrer gesamten Mythologie zum Spielball der Torheiten und Schwächen der Männer um sie herum geworden ist – von Männern, die nichts sehen können außer ihren eigenen Begierden. Doch unter der Oberfläche verbirgt sich eine Figur, die tief gezeichnet ist: von einem Jahrzehnt der Trennung von Heimat und Kind, vom Schmerz, zum Faustpfand in der Gunstbezeugung einer Göttin gegenüber einem unwürdigen Mann zu werden, und von der Zerstörung ihrer erweiterten Familie, die dem Krieg folgen sollte.

Psychosexuelle Fixierung auf Weiße

Die rassistische Reaktion auf Nolans Casting von Nyong’o hat nichts mit Treue zu Homers Absicht oder mit der Integrität der griechischen Klassiker zu tun. Die griechischen Klassiker wurden so oft umgeformt und umgedeutet, dass die ursprünglichen Geschichten den meisten Zuschauern heute kaum noch bekannt sind. Die rechte Empörung dreht sich um die Weigerung, Helena als etwas anderes zu betrachten als eine Projektionsfläche für die eigene psychosexuelle Fixierung auf Weißsein als Güte.

Bislang hat Nolan lediglich ein paar Teaser-Trailer für seinen Film veröffentlicht, der im Juli in die Kinos kommt und bereits IMAX-Kinos im ganzen Land ausverkauft hat. Wir wissen noch nicht, was der renommierte Regisseur von Nyong’o als Helena verlangen wird, noch wissen wir, wie intensiv er sich mit einer der faszinierendsten Frauenfiguren des literarischen Weltkanons auseinandersetzen wird. Nolan wird zweifellos Teile von „The Odyssey“ dem Schnitt opfern müssen – aber letztlich interpretiert er einen Mythos.

Dennoch gilt: Die schäumende Meute, die Nolan und Nyong’o mit Hass überschüttet, ist nicht die Hüterin der Rolle, die Homer bei der Formung von Kunst, Kultur und dem Westen gespielt hat. Sie ist schlicht und ergreifend außerstande, sich mit ihm oder „The Odyssey“ auf irgendeine bedeutungsvolle Weise auseinanderzusetzen.