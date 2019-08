Domian kehrt mit neuer Sendung „Domian live“ ins Fernsehen zurück

Karte für Rammstein gekauft und trotzdem keine Zeit, selbst hinzugehen? Der Ticket-Tausch läuft ohne Probleme.

Rammstein spielen auch 2020 zahlreiche Stadion-Konzerte in Deutschland. Aufgrund der großen Nachfrage im Fan-Presale sind bereits weitere Zusatzshows hinzugekommen. Viele Fans fragten sich allerdings schon bei der Bestellung ihrer Tickets für die Tour in diesem Jahr, wie sie personalisierte Tickets tauschen können, falls etwas dazwischen kommt. Das geht ganz einfach. Wer sein Rammstein-Ticket wieder loswerden will, weil er oder sie anderweitig eingebunden oder krank geworden ist, kann dies ab dem 1. November 2019 über die Eventim-Seite „fanSALE“ machen. Verkäufer können die Tickets dort für maximal 48 Stunden für einen speziellen Wunsch-Käufer reservieren lassen. Rammstein live 2020: Konzerte in Deutschland 29.05.2020…