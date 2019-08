Die Pioniere des Deutsch-Rap ziehen Bilanz - vom Jugendheim zum Schampus-Empfang in Schwarz-Weiß. Im September entern die Fantas dann auch die große Leinwand.

Nach der offiziellen Geschichts-Schreibung spielen die Fantastischen Vier am 7. Juli 1989 ihre erste Show auf einem Stapel Euro-Paletten in einem ehemaligen Kindergarten. Zwar sind Michael „Smudo“ Schmidt, Michael „Hausmarke“ Beck, Thomas D und And.Ypsilon bereits vorher musikalisch in Erscheinung getreten. Allerdings unter dem Bandnamen The Terminal Team; mit humorigen Reimen und holprigen Scratches vom Plattendeck. Somit ist der 30. Jahrestag des „legendären“ Jugendheim-Gigs in Stuttgart-Wangen Grund genug auf der Anhöhe vom Schloss Solitude eine standesgemäße Sause steigen zu lassen. Relaxt familiär mit rund 150 MitstreiterInnen und Musik- und Plattenlabel-Kumpels; ohne RTL2-Promis und „Brisant“-Kameras. Dafür mit einem halb-ironischen Aufruf zum…