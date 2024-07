Von TOMÁS MIER

Schauspieler und Musiker Donald Glover begräbt sein Pseudonym Childish Gambino mit einem angeblich letzten Album. „Bando Stone And The New World“ ist der Soundtrack zu seinem kommenden nächsten Film, in dem Glover die titelgebende Hauptrolle spielt. In dessen Welt nimmt er neben den Hörenden auch zahlreiche Kolleg:innen aus der Musikbranche mit. Das Album ist nun erscheinen – und die Feature-Liste kann sich sehen lassen.

Unter anderem sind auf dem fünften und letzten Childish-Gambino-Album Kooperationen mit Sänger:innen wie Chlöe, Yeat und Flo Milli enthalten. Gleich mehrfach zu hören ist die ghanaisch-amerikanische Musikerin Amaarae. Nicht nur eröffnet ein Song mit Gastpart von ihr in Form des Songs „H3@rt$ W3re M3@nt T0 F7¥“ das Album, sie schrieb auch mehrere Stücke selbst mit. Später ist die „Fountain Baby“-Interpretin noch an der Seite von Flo Milli in „Talk My Shit“ sowie auf „In The Night“ mit Jorja Smith zu hören. Letzterer Track erschien bereits als Single.

Childish Gambinos Feature-ABC

Chlöe ist zusammen mit Childish Gambino auf „Survive“ zu hören. Gegen Ende der Platte rappt Yeat zusammen mit Donald Glover auf „Cruisin“. Die Singer-Songwriterin Fousheé hört man auf „Running Around“, während sich das Duo Khruangbin auf „Happy Survival“ mit Childish Gambino zusammentut. Obwohl sie nicht explizit auf der Tracklist stehen, ist sowohl Fousheé als auch Steve Lacys Gesang auf „Steps Beach“ eingeflossen. Die beiden führten den Song kürzlich gemeinsam mit Childish Gambino bei einer Veranstaltung in New York City auf.

Als ersten Song des letzten Albums unter Pseudonym veröffentlichte Donald Glover Anfang des Monats „Lithonia“ – einen der Solotracks des Albums. Das Album ist seit Freitag (19. Juli) auf dem Markt, der Film soll bald folgen.

Trailer zum Film „Bando Stone And The New World“ sehen

Tracklist von „Bando Stone And The New World“