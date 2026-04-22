Donny Osmond würdigt seinen Bruder Alan: „Mein Beschützer“

Donny Osmond hat seinen älteren Bruder Alan gewürdigt, der am Montag gestorben ist. Er dankte dem ältesten Mitglied ihrer legendären Familienband dafür, dass seine „unermüdliche Arbeit dazu beigetragen hat, alles aufzubauen, was wir geworden sind“.

Umgeben von seiner Frau und seinen Kindern starb Alan im Alter von 76 Jahren in Salt Lake City. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben; Alan war 1987 mit Multipler Sklerose diagnostiziert worden.

Am Dienstag wandte sich Donny auf Instagram an seine Follower und teilte Erinnerungen daran, wie er in den Sechziger- und Siebzigerjahren an Alans Seite aufgewachsen ist und mit ihm auf der Bühne stand. Zusammen mit einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Alan ihn als Baby im Arm hält, schrieb Donny: „Schon damals sieht man, dass er seinen Arm um mich gelegt hat und über mich gewacht hat. So war er. Mein Beschützer. Mein Wegweiser. Derjenige, der still so viel Verantwortung getragen hat, damit wir anderen strahlen konnten.“

Dankbarkeit und Abschied

Er fuhr fort: „Ich werde immer dankbar sein für die Opfer, die er gebracht hat, und für die Liebe, die er gezeigt hat – nicht nur mir gegenüber, sondern jedem Mitglied unserer Familie. Ich schulde ihm mehr, als ich je vollständig in Worte fassen kann. Ich liebe dich, Alan. Danke, dass du immer für mich da warst.“

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Auch ihr Bruder Merrill gedachte Alans öffentlich. Er schrieb, das letzte Gespräch der beiden sei ein echtes Herzensgespräch gewesen. Obwohl Alan „zu kämpfen hatte“, habe er, als Merrill „den einen oder anderen Witz gemacht hat, die Kraft gefunden zu kichern – und dann lächelte er“.

Die Osmonds gründeten sich Ende der Fünfzigerjahre; zunächst traten die Brüder Alan, Wayne, Merrill und Jay als Quartett auf. Jüngster Bruder Donny stieß Mitte der Sechziger zur Gruppe, und in den Siebzigerjahren gelang der Familienband mit „One Bad Apple“ ein Nummer-eins-Hit – der Beginn einer beeindruckenden Erfolgsserie.

Trauer um Wayne Osmond

Im Januar 2025 war bereits Wayne Osmond, das zweitälteste Geschwisterkind in der Familienband, im Alter von 73 Jahren gestorben.