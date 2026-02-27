Ein Jahr nach Michelle Trachtenbergs Tod trauert Sarah Michelle Gellar noch immer

Sarah Michelle Gellar hat ihrer „Buffy the Vampire Slayer“-Kollegin Michelle Trachtenberg am ersten Jahrestag ihres Todes Tribut gezollt.

„Ich weiß nicht, wie es schon ein Jahr sein kann“, schrieb sie auf Instagram. „Ich bin eine der Glücklichen, die über 30 Jahre Erinnerungen mit dir haben. Von unserem ersten gemeinsamen Drehtag bis weniger als ein Jahr später, als du schon größer warst als ich. Aber zuerst habe ich mit [dir] in ‚All My Children‘ gearbeitet. Ich habe zugesehen, wie du mit ‚Harriet [The Spy]‘ zum Star wurdest.“

Trachtenberg erlangte frühen Erfolg in der Nickelodeon-Lieblingsserie „The Adventures of Pete & Pete“, bevor sie zum Cast von „Buffy the Vampire Slayer“ stieß – und später unvergessliche Rollen in Serien wie „Gossip Girl“ und dem Film „EuroTrip“ hatte.

Gellars Abschiedsworte

„Du warst toll zu meinen Kindern“, fügte Gellar hinzu. „Unzählige Kindergeburtstage, zu denen du gekommen bist, obwohl du sicher woanders hättest sein können, wo es cooler gewesen wäre. Aber wenn ich an dich denke, ist es vor allem dieses Lächeln, das dein ganzes Gesicht ausfüllte und anderen so viel Freude brachte. Du warst vielleicht nicht lange genug bei uns, aber wir werden dafür sorgen, dass alle sich an dich erinnern.“

Trachtenberg starb im Februar 2025 im Alter von 39 Jahren an Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus. Zum Zeitpunkt ihres Todes schrieb Gellar: „Michelle, hör mir zu. Hör mir zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das Schwerste auf dieser Welt ist es, in ihr zu leben. Ich werde mutig sein. Ich werde leben … für dich.“

Leighton Meester erinnert sich

An Trachtenberg erinnerte sich nach Bekanntwerden ihres Todes auch ihre „Gossip Girl“-Kollegin Leighton Meester. In einem Interview mit dem Magazin „Flaunt“ sprach Meester über Trachtenberg, die in der erfolgreichen CW-Serie die Figur Georgina Sparks gespielt hatte. „Es ist verheerend“, sagte sie dem Magazin. „Sie war ein wundervoller, talentierter Mensch, und alle liebten sie. Es ist sehr, sehr traurig für alle, die sie kannten.“