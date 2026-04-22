Drakes „Iceman“: Erscheinungsdatum enthüllt

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Ein Twitch-Streamer namens Kishka hat offenbar das Erscheinungsdatum von Drakes kommendem Album „Iceman“ aufgedeckt. Der Content Creator, den man in einigen Clips dabei sehen kann, wie er gestern Nacht auf einer Eisskulptur kniend am Eis herumhackt, ging heute Nachmittag live – und zeigte seinen Zuschauern zunächst eine blaue wasserdichte Tasche, bevor er zu Drakes Haus fuhr. Dort sollen ihm angeblich 100.000 Dollar überreicht worden sein, dazu die Information, dass das Album am 15. Mai erscheint.

Drake bewirbt „Iceman“ bereits seit dem vergangenen Sommer, als er auf YouTube eine Livesendung startete – die erste von drei Folgen seiner Iceman-Serie, einem rätselhaften Noir-Format mit Gastauftritten wie Central Cee und Yeat. Dann, letzte Woche, wurden Drakes Courtside-Plätze bei den Toronto Raptors in einer dezenten Promo-Aktion so gestaltet, als wären sie eingefroren. Am Montag ließ Drake schließlich eine riesige Eisskulptur in der Innenstadt von Toronto aufstellen und kündigte auf Instagram an, das Erscheinungsdatum sei darin verborgen. Die Aktion zog schnell Scharen von Fans an, die die versteckte Botschaft freilegen wollten.

Einer von ihnen war Twitch-Streamer Kishka – ausgestattet mit Lötlampen und Vorschlaghämmern, bereit loszulegen. Clips aus seinem Stream vom Dienstag zeigen, wie er die blaue Tasche aus dem Eis zieht und das Erscheinungsdatum enthüllt.

Drakes neuntes Soloalbum

„Iceman“ ist Drakes neuntes Soloalbum und sein erstes seit dem mittlerweile berüchtigten Schlagabtausch mit Kendrick Lamar, der in einer Klage gegen UMG wegen Verleumdung gipfelte. Das Album folgt auf sein gemeinsames R&B-Projekt mit Partnextdoor vom vergangenen Jahr, „$ome $exy $ongs 4 U“. Drake hat Streamer und Content Creator zuletzt stärker in den Mittelpunkt seines Schaffens gerückt und seine einzigen öffentlichen Auftritte seit dem Beef auf Plattformen wie denen von XQC und Adin Ross absolviert. Drake ist zudem Investor bei Stake, dem Unternehmen hinter der populären Streaming-Plattform Kick, auf der sowohl Adin als auch XQC streamen.

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Mit einem kolportierten Erscheinungsdatum am 15. Mai, das nun online kursiert, dürfte „Iceman“ eine Reihe offener Fragen über Drakes nächsten Schritt beantworten – musikalisch wie öffentlich – nach einem Jahr, das von Spektakel und Gegenwind gleichermaßen geprägt war.