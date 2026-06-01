Jay-Z disst Drake, Kanye West und Nicki Minaj beim Roots Picnic

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Jay-Z war der Headliner beim Roots Picnic am Samstag in Philadelphia. Und er legte gleich zu Beginn mit einem provokanten Freestyle los. Bei seinem ersten Headliner-Auftritt seit mehr als fünf Jahren spielte er in 90 Minuten 32 Songs. Neben seinen großen Hits streute er auch Seitenhiebe gegen Drake, Kanye West und Nicki Minaj ein.

Schon wenige Minuten nach Showbeginn holte er zum ersten Schlag aus. Nach „Hovi Baby“ von 2002 folgte ein vierminütiger Freestyle. A cappella zog er über Drake her. Er bezog sich auf dessen Iceman-Song „Janice STFU“, in dem Drake rappt: „The jig is up“ – das Spiel ist aus. Jays Konter am Samstag: „The jig is up/ We got up 10/ Wrong chart champ/You gotta look up again/ N—-s look up to Hov/ I never looked up to them.“ Und er legte nach. „Them crackers got your publishing gangsta, go talk tough to them, don’t talk success to me“, spuckte er ins Mikrofon. „You n—-s is workers, in perpetuity is how your contract is worded/ Don’t make me go further, man.“

Außerdem feuerte er gegen Kanye West, heute als Ye bekannt, und dessen abfällige Kommentare über Jay-Zs und Beyoncés Kinder. „You ever heard of wonder-kin? My children are some of them“, rappte Jay-Z. „Have you n—-s have no shame? You trying to get under skin? I’ll really get under skin.“ Trotz der verbalen Abrechnung spielte er auch Songs aus dem gemeinsamen Album „Watch The Throne“, darunter „No Church In The Wild“, „Gotta Have It“ und „N—-s in Paris“, wie Setlist.fm vermerkt.

Seitenhieb gegen Minaj

Gegen Minaj stichelte Jay-Z so: „That lady back on that stuff/She sounds like she’s in love with ‚em/Her Ken can’t even pick they kid, enough of them.“

Der Freestyle folgt auf Jay-Zs jüngste Einschätzung des Beefs zwischen Kendrick Lamar und Drake in einem „GQ“-Interview, in dem er meinte, das werfe die Szene „ein paar Schritte zurück“. Er ergänzte: „Wir sind einfach so stark gewachsen, dass – ich wage es mal zu sagen – ich nicht weiß, ob Rivalitäten noch Teil unserer Kultur sein müssen.“ Zugleich räumte er ein, dass seine Haltung zu Rap-Battles angesichts seiner eigenen Geschichte mit Rhyme Wars etwas heuchlerisch sei. Sein Freestyle vom Samstagabend ist der beste Beweis dafür.

Sein Roots-Picnic-Set, bei dem ihn die Roots begleiteten, bot eine Reihe von Gästen, darunter Meek Mill, Jazmine Sullivan, Bilal und ein wiedervereinigtes State Property.

Jay-Zs Auftritt beim Roots Picnic ist ein Vorgeschmack auf seine Jubiläumsshows zu „Reasonable Doubt“ und „The Blueprint“, die am 10. und 11. Juli im Yankee Stadium in New York stattfinden.