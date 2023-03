Drake schmeißt Lollapalooza-Auftritt und wird in Strip-Club gesehen

Drake musste am Sonntag (26. März) seinen geplanten Auftritt beim Lollapalooza im brasilianischen Sao Paulo absagen. Von offizieller Seite wurden als Grund „unvorhersehbare Umstände“ angegeben. Am Samstagabend zuvor wurde der Rapper allerdings pikanterweise zusammen mit 50 Cent bei einer Party in einem Strip-Club in Miami gesehen.

Drake encheu a cara com 50 Cent e cia em boate de Miami e meteu atestado de domingo para cancelar o show no Lollapalooza kkkkkk pic.twitter.com/oU7S3B4UE0 — rap forte (@portalrapforte) March 26, 2023

„Drake feierte unter anderem mit 50 Cent in einem Nachtclub in Miami und wurde dann am Sonntag darüber informiert, dass der Auftritt beim Lollapalooza abgesagt werden muss“, schreibt ein Twitter-User zu dem Video. „Drake hat sich darauf gefreut, vor seinen Fans in Brasilien aufzutreten. Leider liegt das (also die Absage, Anm. d. Red.) außerhalb seiner Kontrolle“, heißt es dagegen in dem offiziellen Statement. Es liege an Mitgliedern seines Ton- und Produktionsteams.

Für den kanadischen Rapper sprang spontan Skrillex ein. Zudem trat wie geplant Rosalía am dritten und letzten Tag der brasilianischen Ausgabe des Festivals auf.