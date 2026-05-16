Dank Kniff: Drake bricht den Spotify-Rekord

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Drake hat am Freitag Spotify-Rekorde gebrochen – weniger als 24 Stunden nach dem simultanen Release von „Iceman“, „Habibti“ und „Maid of Honour“ um Mitternacht.

Laut Spotify wurde der Rapper dank seines Dreifach-Drops zum meistgestreamten Künstler an einem einzigen Tag im Jahr 2026. „Iceman“ sicherte sich zudem die meisten Streams für ein Album an einem einzelnen Tag in diesem Jahr, während „Make Them Cry“ der meistgestreamte Song eines einzelnen Tages 2026 ist.

Darüber hinaus lieferte das Trio der Alben gemeinsam das größte globale Streaming-Debüt innerhalb der ersten 24 Stunden für einen Künstler auf Amazon Music im Jahr 2026.

Drakes erstes Solowerk seit 2023

Die 43 Songs über alle drei Alben hinweg markieren Drakes erste Solo-Alben seit „For All the Dogs“ aus dem Jahr 2023 sowie die Fortsetzung seiner 2025er Kollaboration mit PartyNextDoor, „$ome $exy $ongs 4 U“. „Iceman“ umfasst 18 Tracks und ist auf Apple Music mit einer Laufzeit von einer Stunde und acht Minuten angegeben, „Maid of Honour“ enthält 14 Songs und läuft 45 Minuten, „Habibti“ fügt weitere 11 Tracks hinzu – damit sind es Drakes neunte, zehnte und elfte Studioalben.

Die Gastbeiträge auf den LPs vereinen langjährige Kollaborationspartner und Newcomer: darunter Future, 21 Savage, Molly Santana, Stunna Sandy, Sexyy Red, Central Cee, Popcaan, Iconic Savvy, Loe Shimmy, Qendresa und PartyNextDoor.

Drakes Album-Trilogie ist sein erstes Solowerk seit der öffentlichkeitswirksamen Fehde mit Kendrick Lamar im Jahr 2025 und dem Erscheinen von Lamars wegweisendem Diss-Track „Not Like Us“. Auf „Iceman“ nimmt Drake sich jeden vor – von Lamar und A$AP Rocky bis hin zu Universal-Music-Group-CEO Lucian Grainge.