V und J-Hope sind fassungslos über Drakes BTS-Shoutout auf „Iceman“

Am Freitag veröffentlichte Drake sein neues Album „Iceman“ – und überraschte gleich mit zwei weiteren Platten: „Habibti“ und „Maid Of Honour“. Das Internet reagiert gerade auf diesen massiven Dreifach-Drop – darunter auch BTS, die im Opener „Make Them Cry“ einen Shoutout erhalten.

Die Reaktion stammt von BTS-Mitgliedern V und J-Hope und wurde über Vs Instagram-Story geteilt (ein Fan hat das Video auf YouTube hochgeladen, siehe unten). Die beiden stehen vor der Kamera, hören „Make Them Cry“ und nicken mit ihren Mützen im Takt. Doch als Drake die vierte Zeile des ersten Verses erreicht – „I’m feeling like BTS ‚cause it took the whole career for me to be so discovered“ – erstarren sie und starren sich ungläubig an.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege von BTS und Drake kreuzen. 2018 nahm Drake J-Hopes viralen Beitrag zum „In My Feelings“-Challenge ins offizielle Musikvideo auf. In einem ROLLING-STONE-Interview 2019 nannte J-Hope Drake als seinen Traumkollaborationspartner – RM pflichtete ihm bei: „J-Hope hat gerade Drake erwähnt. Ich glaube, Drake ist wirklich so etwas wie das ultimative Ziel. Wir haben ihn bei den Grammys getroffen, also: Drake, ruf bitte bei unserem Label an, wenn du Zeit hast.“

BTS mit neuem Album

BTS ist kürzlich mit ihrem neuen Album „Arirang“ zurückgekehrt, über das sie ausführlich mit ROLLING STONE gesprochen haben – jedes Mitglied bekam dabei seine eigene individuelle Cover-Story. Am Samstag starten sie die erste von drei Nächten in Stanford, Kalifornien, als Auftakt ihrer gigantischen Welttournee.

Was Drake betrifft: Die drei neuen Alben sind seine ersten Soloarbeiten seit dem Beef mit Kendrick Lamar und dessen Diss-Track „Not Like Us“. Die „Iceman“-Ära läutete er letzten Monat ein, als er das Release-Datum des Albums geschickt in einer riesigen Eisstruktur im Herzen von Toronto versteckte. Während wir die neuen Songs in uns aufsaugen, lohnt sich auch ein Blick auf unsere neue Liste der 10 wildesten Album-Release-Stunts.