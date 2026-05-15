Drakes „Iceman“-Übernahme: Alles über die Trilogie

Drakes lang erwarteter „Iceman“-Rollout endete am Freitag mit deutlich mehr Musik, als die meisten Fans erwartet hatten. Statt schlicht sein neuntes Studioalbum zu droppen, veröffentlichte Drizzy eine waschechte Trilogie – „Iceman“, „Habibti“ und „Maid of Honour“ – alle gleichzeitig um Mitternacht. Die insgesamt 43 Songs markieren Drakes erste Solo-Longplayer seit „For All the Dogs“ (2023) sowie den Nachfolger seiner 2025er-Kollaboration mit PartyNextDoor, „$ome $exy $ongs 4 U“.

Die Enthüllung fand während der vierten Ausgabe von Drakes laufender „Iceman“-Livestream-Reihe statt, die Donnerstagabend ausgestrahlt wurde. Im Stream enthüllte er, dass das heiß erwartete Album zusammen mit zwei weiteren Projekten erscheinen würde. Drake zog drei Festplatten hervor, auf dem Bildschirm erschien der Schriftzug „I made this so that I could make this“ – kurz darauf tauchten die Titel der beiden Zusatzalben auf.

Der Abend begann damit, dass Drakes YouTube-Kanal um Punkt 9:45 Uhr live ging. Der Livestream eröffnete mit einem kinematografischen Schwenk durch Toronto, die Kamera glitt um den ikonischen CN Tower. Der Eröffnungstrack von „Iceman“, „Make Them Cry“, zeigt Drake in einer introspektiven, persönlichen Stimmung, die das gesamte Projekt durchzieht – er spricht die Krebsdiagnose seines Vaters an und setzt einen nachdenklichen Ton, bevor der Rollout ins Spektakuläre kippte. Von dort aus bewegte sich der Stream durch eine Reihe visueller Setpieces. DJ Akademiks trat früh auf und hielt einen Monolog gegen Drakes Kritiker und Online-Gegner. In einer anderen surrealen Sequenz aus dem „Dust“-Video saß Shane Gillis auf dem Rücksitz eines Polizeiautos, während Drakes Sohn Adonis am Steuer saß – einer von mehreren bizarren komischen Einschüben, die die Musikvideo-Flut unterbrachen.

Eis, Noir und Cartoons

Die Visuals setzten durchgehend auf eisige, noir-hafte Bilder. An einer Stelle tauchte Drake in einer „Fargo“-ähnlichen Winterkulisse auf, mit einer Leiche im Schnee. An anderer Stelle wechselte der Stream in Zeichentrickanimation und erweiterte damit das seltsame, episodische Gefühl der Präsentation. Musikalisch verknüpfte die Sendung mehrere Fäden des „Iceman“-Rollouts. Ein Flow, den Drake zuvor zusammen mit Yeat vorgestellt hatte, kehrte in neuer Form zurück; ein weiterer Track samplete den populären Streamer Yonna zusammen mit Comedian und Drake-Affiliate BenDaDonnn. Drake griff auch auf Material zurück, das Fans in früheren Folgen bereits gehört hatten – darunter „National Treasures“ und „Which One“ mit Central Cee. An einer weiteren Stelle baute er ein Sample aus „Show Me a Good Time“ neu um und machte aus einem vertrauten Stück seines Katalogs etwas Neues. Future und Molly Santana standen mit Drake für „Ran to Atlanta“ vor der Kamera – ein Song, der eine von Kendricks Dissen aus „Not Like Us“ kontert. In diesem Geist der Gegenschläge sehen wir im Video zu „Make Them Remember“, wie Drake in eine Art Streaming-Bot-Farm eindringt, an deren Wänden Smartphones laufen, auf denen offenbar „Not Like Us“ läuft.

Der visuelle Rollout war kaum kleiner als der musikalische. Während des Livestreams präsentierte Drake eine Reihe von Musikvideos zu den Alben, viele davon in und um Toronto gedreht – alle tauchten über Nacht auf seinem YouTube-Kanal auf. Zu den gezeigten oder angekündigten Visuals gehörten „Plot Twist“, „Janice STFU“, „Little Birdie“, „Burning Bridges“, „Slap the City“, „National Treasures“, „Make Them Remember“ und „Dust“.

Lyrisch gab sich Drake im Stream über weite Strecken kämpferisch. Er stichelt wiederholt gegen Kendrick, spielt auf die anhaltenden Nachwehen ihrer Fehde an und scheint gleichzeitig Fragen zu seiner Stellung in der Rap-Welt zu beantworten. An einer Stelle deutete er an, unabhängig werden zu wollen. Er teilte auch einen gezielten Seitenhieb gegen das Streaming-Ära-Punktezählen aus und forderte seine Kritiker auf, „ihr Spotify Wrapped zu checken“ – Fan-Metriken und Online-Diskurse fließen damit direkt in die Musik ein. Rauch gab es reichlich. Fans im Netz bemerkten schnell Drakes offenbare Kritik an DJ Khaled in „Make Them Pay“, wo er rappt: „Your people are still waiting for a ‚Free Palestine,‘ but apparently everything isn’t black and white and red and green“ – ein spitzer Verweis auf Khaleds Schweigen zu Gaza trotz seiner palästinensischen Herkunft.

Der Umfang des Releases ist selbst für Drakes Verhältnisse ungewöhnlich groß. „Iceman“ umfasst 18 Tracks und ist auf Apple Music mit einer Laufzeit von einer Stunde und acht Minuten gelistet; OVO ist unter exklusiver Lizenz bei Republic Records eingetragen. „Maid of Honour“ enthält 14 Songs und läuft 45 Minuten. „Habibti“ steuert weitere 11 Tracks bei – insgesamt also 43 Songs über drei Alben, Drakes neunte, zehnte und elfte Studioalben.

Features, Produktion, Artwork

Die Gästeliste reicht von langjährigen Kollaborationspartnern bis zu mehreren Newcomern. Zu den Credits über die drei Alben verteilt zählen Future, 21 Savage, Molly Santana, Stunna Sandy, Sexyy Red, Central Cee, Popcaan, Iconic Savvy, Loe Shimmy, Qendresa und PartyNextDoor. Auch die Produktion ist breit aufgestellt, mit Beiträgen von Ovrkast, Riot, Boi-1da, DJ Frisco954 und anderen.

Das Artwork verleiht jedem Projekt eine eigene Identität. Das Cover von „Maid of Honour“ zeigt ein Foto von Drakes Mutter als junge Frau, während „Iceman“ eine Hand mit Michael Jacksons Pailletten-Handschuh zeigt. Das Cover von „Habibti“ ist ein Schwarz-Weiß-Foto einer Frau, deren Gesicht mit Klebeband bedeckt ist – nur die Augen bleiben sichtbar. Die Dreifach-Veröffentlichung krönte einen der aufwendigsten Rollouts in Drakes Karriere. Schon vor dem Release war „Iceman“ durch eine Reihe von Livestreams, Musikvorschauen und Eis-Stunts beworben worden. Erstmals sprach Drake auf seiner Anita-Max-Win-Tour über das Album und kündigte an, er werde „mit einem weiteren Album“ zurückkehren, wenn die Zeit reif sei. Später umfasste der Rollout YouTube-Livestreams mit Snippets von Songs wie „What Did I Miss?“, „Which One“ und „Dog House“.

Der spektakulärste Stunt ereignete sich letzten Monat in Toronto: Drake ließ eine riesige Eisskulptur auf einem Parkplatz aufstellen und versprach, das Releasedatum von „Iceman“ sei darin versteckt und werde enthüllt, sobald die Skulptur schmilzt. Fans rückten mit Spitzhacken und bloßen Händen an, und Twitch-Streamer Kishka legte das Datum – den 15. Mai – einen Tag später frei. Torontos Feuerwehr sperrte die Skulptur anschließend ab und besprühte sie mit warmem Wasser.

Nach der Fehde mit Kendrick

Das Release erschien auch in einem spezifischen Post-Beef-Kontext. „Iceman“ war Drakes erstes Studioalbum nach seiner Fehde mit Kendrick Lamar im Jahr 2024 – ein Schlagabtausch, der in Lamars „Not Like Us“ gipfelte. Der Song gewann bei den Grammys 2026 Record of the Year und Song of the Year, und laut AP wurde Drakes Verleumdungsklage gegen Universal Music Group wegen des Songs im Oktober 2025 von einem Bundesrichter abgewiesen.

Während „Iceman“ weithin als Drakes Neustart gesehen wurde, erschien das Endergebnis – drei Alben in je unterschiedlichen Genres – als weitläufiger Versuch, die Erzählung rund um sein letztes Kapitel neu zu schreiben.