„Drei Akkorde für deine Spende“: Telekom streamt Benefizkonzert

Die Telekom überträgt das Benefizkonzert „Drei Akkorde für deine Spende“ am 24. Februar im Livestream. Bei der ausverkauften Show in Düsseldorf treten die Toten Hosen, Thees Uhlmann und die Donots auf, um die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu unterstützen.

Empfehlung der Redaktion Die Toten Hosen reagieren auf Kritik wegen Rock-am-Ring-Auftritt von Pantera

Der Auftritt ist ab 20.15 Uhr auf MagentaMusik, MagantaTV, den Social-Media-Kanälen der Telekom und auf #dabeiTV zu sehen. Zuschauende können während der Übertragung spenden. Im Rahmen der Aktion bieten die Toten Hosen in ihrem Online-Shop ein Solidaritäts-Shirt an – der Erlös geht an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International. Den Organisationen kommen zudem sämtliche Einnahmen der Benefizveranstaltung zu Gute.

Anfang Februar wurden die Türkei und Syrien von schweren Erdbeben getroffen. Bisher wurden mehr als 48.000 Todesopfer gemeldet, 1,5 Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren. Nachbeben und das kalte Wetter erschweren laufende Hilfsaktionen.