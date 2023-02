„Drei Akkorde für deine Spende“: Die Toten Hosen geben Konzert für Erdbebenopfer

„Die gesamten Einnahmen gehen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten. Alle teilnehmenden Musiker verzichten auf eine Gage“, haben die Hosen in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Auch der Konzertsaal sei kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Der Vorverkauf startet am 15. Februar um 19 Uhr, der Ticketpreis liegt bei 75€.

Seit einer Woche hält die verheerende Lage in Syrien und der Türkei an. Die Zahlen werden immer besorgniserregender. Seit dem Erdbeben am 6. Februar ist die Zahl der Todesopfer laut Reuters auf mittlerweile über 37.000 gestiegen (Stand: 13.2.). Die Vereinten Nationen befürchten, dass es mehr als 50.000 Todesopfer geben könnte. Die WHO „geht mittlerweile davon aus, dass 26 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien von der Katastrophe betroffen sein könnten“, wie der UN zu vernehmen ist. Mit einer Stärke von 7,8 Mw war es das bisher stärkste Erdbeben des 21. Jahrhunderts.