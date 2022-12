„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Sorge um den Märchenprinz

Der tschechische Schauspieler Pavel Trávníček wurde am Sonntag wegen Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Bekannt wurde er als Prinz in der im Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, der im nächsten Jahr sein 50. Jubiläum feiert.

Seine Frau Monika Trávníčkova schrieb am vergangenen Wochenende auf Facebook: Freunde, habt einen schönen Advent. Ach ja und denkt an meinen Ehemann. Danke an die Rettungskräfte für ihr schnelles Eintreffen, jetzt ist er in den Händen der Ärzte.“ Mittlerweile gehe es dem 72-Jährigen wieder besser. Trávníčkova gab kurz nach der Einlieferung ihres Mann bekannt, dass sein Gesundheitszustand stabilisiert worden sei. Sie und ihre Familie bedankten sich zudem über die vielen Genesungswünsche, die sie erreicht haben. Ob Trávníček mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen konnte, ist unbekannt.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist eine Koproduktion der ehemaligen Tschechoslowakei und der ehemaligen DDR aus dem Jahr 1973. Der Film gilt als Weihnachtsklassiker und ist jedes Jahr fester Bestand im Programm der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. An der Seite von Trávníček als Prinz spielte Libuše Šafránková das Aschenbrödel. Sie verstarb 2021 im Alter von 68 Jahren.