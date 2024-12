„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Das sind die TV-Termine für 2024

Alle Jahre wieder: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“! Der Märchenfilm ist für viele mittlerweile zu einer festlichen Tradition geworden und darf daher in der Weihnachtszeit nicht fehlen.

Die Die ČSSR-/DDR-Koproduktion, eine Adaption des Aschenputtel-Märchens der Gebrüder Grimm, erzählt die Geschichte von Aschenbrödel. Sie ist eine mutige und kluge junge Frau, die mithilfe von drei magischen Haselnüssen ihrem Schicksal entkommt und schließlich ihr Glück findet. Am 6. November 1973 feierte der Film in den tschechoslowakischen Kinos Premiere. In der DDR lief er rund fünf Monate später an. Die Aschenbrödel-Darstellerin Libuše Šafránková, die 2021 verstorben ist, und Pavel Trávníček, der den Prinzen spielt, wurden damals sofort zu Stars. Interessanterweise sprachen die Darsteller während der Dreharbeiten jeweils in ihrer Muttersprache, sodass der Film später sowohl in tschechischer als auch in deutscher Sprache synchronisiert wurde. Die Filmmusik, komponiert von Karel Svoboda, trägt maßgeblich zur zeitlosen Anziehungskraft des Films bei und ist fest in der Erinnerung vieler Generationen verankert. Heute ist das Werk, das ganz ohne Special Effects auskommt, aus dem weihnachtlichen Fernsehprogramm gar nicht mehr wegzudenken.

ROLLING STONE fasst für Sie zusammen, wann „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2024 im Fernsehen läuft. Zwischen dem 1. Dezember und 06. Januar ganze 15 Mal. Zusätzlich kann das Märchen auch auf Netflix , bei Paramount+, Amazon Prime und Apple TV und in der ARD Mediathek gestreamt werden.

Alle „Aschenbrödel“-Termine im Überblick

01.12. um 15:35 Uhr im Ersten

08.12. um 16:15 Uhr im MDR

15.12. um 14:35 Uhr im WDR

22.12. um 14:15 Uhr im NDR

24.12. um 13:40 Uhr im Ersten

24.12. um 14:55 Uhr im BR

24.12. um 16:45 Uhr im NDR

24.12. um 20:15 Uhr im WDR

25.12. um 09:50 Uhr im Ersten

25.12. um 16:35 Uhr im rbb

25.12. um 18:50 Uhr in One

26.12. um 17:25 Uhr im MDR

29.12. um 12:00 Uhr bei KiKA

01.01. um 14:20 Uhr im SWR

06.01. um 11:15 Uhr im BR

Kurzfristige Planänderungen sind noch möglich – auch weitere Ausstrahlungstermine könnten dazu kommen. Wer den Filmklassiker dagegen on Demand schauen möchte, hat auch viele Möglichkeiten. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft bei den Streamingdiensten Netflix, Amazon Prime Video, RTL+, MagentaTV+ und ARD Plus.